Từ công nhân nghèo bỏ học năm 16 tuổi đến bà trùm công nghệ 16 tỷ USD: Người phụ nữ ngồi giữa Elon Musk và Tim Cook là ai?

Tại buổi quốc yến diễn ra vào tối 14/5 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một nữ doanh nhân Trung Quốc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi được xếp ngồi giữa CEO Apple Tim Cook và tỷ phú công nghệ Elon Musk.

Nhân vật này chính là Chu Quần Phi, nhà sáng lập tập đoàn Lens Technology và hiện đứng thứ hai trong danh sách Nữ doanh nhân quyền lực nhất Trung Quốc năm 2025 do Hurun Research Institute công bố.

Nữ tỷ phú Chu Quần Phi ngồi giữa tỷ phú Elon Musk và tỷ phú Tim Cook

Không chỉ gây chú ý bởi vị trí đặc biệt tại bàn tiệc, hành trình của bà Chu Quần Phi cũng được nhiều người nhắc tới như một biểu tượng “đổi đời” hiếm có tại Trung Quốc khi từ cô gái sinh ra ở vùng quê nghèo, bỏ học từ năm 16 tuổi để đi làm thuê, trở thành nữ tỷ phú tự thân nổi tiếng, sở hữu đế chế sản xuất lớn và khối tài sản khổng lồ llên tới hàng chục tỷ USD.

Từ cô gái nghèo ở Hồ Nam đến “nữ hoàng kính” trong ngành smartphone

Chu Quần Phi sinh năm 1970 tại một vùng quê nghèo ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Mẹ bà mất sớm khi bà mới 5 tuổi, còn cha bị thương nặng ở mắt sau một vụ nổ lao động. Gia cảnh khó khăn khiến bà phải nghỉ học từ năm 16 tuổi để rời quê lên Thâm Quyến làm thuê với số tiền ít ỏi trong túi.

Tại thành phố công nghiệp đang phát triển mạnh khi ấy, Chu Quần Phi xin vào làm công nhân tại một nhà máy sản xuất kính đồng hồ. Ban ngày bà làm công nhân mài kính, tối đến lại tranh thủ học thêm kế toán, kỹ thuật và tham gia các lớp học buổi tối để tự nâng cao kiến thức.

Trong khi nhiều công nhân khác chọn nghỉ ngơi sau giờ làm, Chu Quần Phi lại âm thầm học nghề, tự trau dồi kiến thức và quan sát cách vận hành của cả nhà máy. Sau này, bà từng chia sẻ rằng ngay từ những ngày còn đứng bên dây chuyền mài kính, bà đã luôn nuôi trong mình khát vọng thay đổi cuộc đời và tin rằng bản thân không thể mãi làm công nhân được.

Xuất thân nghèo khó, Chu Quần Phi bỏ học và đi làm từ sớm

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, năm 1993, Chu Quần Phi quyết định mở xưởng sản xuất riêng với số vốn khoảng 20.000 HKD (67.3 triệu VNĐ). Thời điểm đó, bà cùng nhiều người thân sống chen chúc trong một căn hộ nhỏ, vừa làm việc vừa ngủ ngay tại xưởng để tiết kiệm chi phí.

Bước ngoặt lớn xuất hiện vào đầu những năm 2000 khi thị trường điện thoại di động bắt đầu chuyển từ màn hình nhựa sang kính. Trong lúc nhiều doanh nghiệp còn hoài nghi về tiềm năng của vật liệu này, Chu Quần Phi đã nhanh chóng nhìn ra cơ hội và tập trung toàn lực cho kính điện tử tiêu dùng.

Năm 2003, bà thành lập Lens Technology - công ty sau này trở thành một trong những nhà sản xuất kính công nghệ lớn nhất thế giới. Chỉ vài năm sau, công ty gây tiếng vang khi tham gia phát triển lớp kính cho chiếc iPhone đầu tiên của Apple.

Chu Quần Phi luôn mong muốn vươn lên, thay đổi cuộc đời

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, đội ngũ của Chu Quần Phi đã làm việc liên tục suốt ba tháng để hoàn thiện loại kính siêu mỏng, chống trầy xước cho iPhone đời đầu, sản phẩm sau đó làm thay đổi toàn bộ ngành smartphone toàn cầu.

Từ đây, Lens Technology nhanh chóng trở thành nhà cung cấp quan trọng của Apple và duy trì quan hệ hợp tác xuyên suốt nhiều thế hệ iPhone.

Đế chế khổng lồ và sự thành công vang

Hiện nay, Lens Technology được xem là một trong những nhà sản xuất kính công nghệ lớn nhất thế giới, cung cấp linh kiện cho hàng loạt tập đoàn lớn và đạt doanh thu hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Bên cạnh đó, từ năm 2015, Chu Quần Phi bắt đầu đưa Lens Technology tiến vào lĩnh vực xe năng lượng mới, tập trung sản xuất các linh kiện như bảng điều khiển trung tâm, kính chắn gió và hệ thống kính cho ô tô thông minh.

Ở thời điểm đó, thị trường xe điện vẫn còn trong giai đoạn đầu phát triển và quyết định của bà từng khiến không ít người hoài nghi. Tuy nhiên, với góc nhìn dài hạn, Chu Quần Phi tin rằng xe điện và xe thông minh sẽ trở thành một trong những ngành công nghiệp tăng trưởng mạnh nhất trong tương lai.

Bà từng công khai nhận định rằng phân khúc xe thông minh cao cấp sẽ là động lực chiến lược mới của công ty trong nhiều năm tới. Thực tế cho thấy hướng đi này nhanh chóng mang lại kết quả. Khi ngành xe điện bùng nổ, Lens Technology cũng dần mở rộng dấu ấn trong chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu.

Năm 2019, doanh thu từ mảng kinh doanh liên quan đến ô tô của công ty đạt khoảng 972 triệu NDT, đồng thời Lens Technology bắt đầu hợp tác với nhiều hãng xe lớn, trong đó có Tesla.

Đến năm 2024, doanh thu mảng này đã tăng lên gần 5,94 tỷ NDT với mạng lưới hợp tác mở rộng tới hơn 30 hãng xe. Phạm vi sản phẩm cũng không còn giới hạn ở màn hình điều khiển trung tâm mà mở rộng sang kính cửa sổ thông minh, trạm sạc, mô-đun sạc không dây và nhiều linh kiện cho xe điện.

Song song với ngành ô tô, Chu Quần Phi tiếp tục đưa Lens Technology bước vào những lĩnh vực công nghệ mới nổi như robot hình người và kính AI.

Năm 2025, công ty chính thức tham gia thị trường robot thông minh, tận dụng thế mạnh sản xuất chính xác để phát triển các bộ phận như mô-đun khớp nối và “bàn tay robot”. Đồng thời, Lens Technology cũng cung cấp thấu kính và dịch vụ lắp ráp cho các thiết bị kính AI.

Các mảng kinh doanh mới nhanh chóng trở thành động lực tăng trưởng đáng chú ý cho doanh nghiệp. Trong ba quý đầu năm 2025, Lens Technology ghi nhận doanh thu hơn 53,6 tỷ NDT và lợi nhuận ròng đạt gần 2,85 tỷ NDT, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, công ty cũng đang tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực máy chủ AI và đặt mục tiêu sản xuất quy mô lớn từ năm 2026, nhằm từng bước tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái công nghệ thế hệ mới.

Từ cô gái từng làm công nhân mài kính ở Thâm Quyến đến nữ tỷ phú ngồi giữa hai “ông lớn” công nghệ thế giới, hành trình của Chu Quần Phi được nhiều người xem là một trong những câu chuyện điển hình nhất cho sự trỗi dậy của ngành sản xuất Trung Quốc trong hơn ba thập kỷ qua.

Tổng hợp (Baidu, People’s Daily, 163.com)