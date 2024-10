Từ con số 0 đến doanh thu 390 tỷ, một DN tiếp đà huy động thành công 6 triệu USD, tiến ra Đông Nam Á

Coolmate, thương hiệu quần áo và thời trang trực tuyến Việt Nam vừa thông báo huy động thành công 6 triệu USD tại vòng gọi vốn Series B do quỹ đầu tư Vertex Ventures SEA & India dẫn dắt, với sự tham gia của Kairous Capital.

Đại diện của Coolmate cho hay, khoản đầu tư này sẽ thúc đẩy việc mở rộng ra thị trường quốc tế, đổi mới sản phẩm, và tăng cường sự hiện diện bán lẻ đa kênh trên khắp Đông Nam Á trong 2 năm tới của Coolmate.

Ông Phạm Chí Nhu, Founder & CEO của Coolmate, chia sẻ: “Đồng hành với các quỹ đầu tư hàng đầu như Vertex Ventures SEA & India và Kairous Capital là cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng và xây dựng một Coolmate bài bản, bền vững hơn. Chúng tôi luôn theo đuổi sứ mệnh xây dựng doanh nghiệp có trách nhiệm, tạo ảnh hưởng tích cực đến khách hàng, nhân viên và cộng đồng."

Ông GenPing Liu, Đối tác tại Vertex Ventures SEA & India cho biết: “Chúng tôi rất phấn khởi khi có cơ hội hợp tác với đội ngũ của Coolmate. Coolmate không chỉ đại diện cho thế hệ mới của các thương hiệu D2C (Bán hàng trực tiếp) nội địa tại Đông Nam Á, tận dụng tối đa lợi thế của chuỗi cung ứng đang phát triển nhanh chóng trong khu vực, mà còn thể hiện sự quyết tâm với tầm nhìn chiến lược.

Nhu, với tư cách là một nhà sáng lập trẻ người Việt Nam, hiểu sâu sắc tâm lý người tiêu dùng địa phương và có khát vọng vươn ra toàn cầu, chính là biểu tượng của thế hệ doanh nhân mới đầy tài năng và năng động.”

Thị trường thời trang Việt Nam trị giá 6,4 tỷ USD đang phát triển mạnh nhờ tình hình kinh tế thuận lợi và thay đổi trong thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Coolmate đã tận dụng tốt chuỗi cung ứng nội địa để tạo ra các sản phẩm “Proudly made in Vietnam - Tự hào sản xuất tại Việt Nam", sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường như cotton hữu cơ và sợi tái chế, cùng với quy trình sản xuất bền vững để thuyết phục người tiêu dùng.

Thành lập vào đầu năm 2019, Coolmate đi theo mô hình thương mại điện tử D2C (cung cấp sản phẩm trực tiếp qua kênh trực tuyến). Doanh nghiệp này có nhiều lần gọi vốn thành công. Tháng 7/2021 là 1 triệu đô của Shark Nguyễn Hoà Bình tại Shark Tank Việt Nam.

Tháng 5/2022, thương hiệu thời trang này cũng huy động thành công 2 triệu USD với sự dẫn dắt của Access Ventures cùng sự tham gia của Do Ventures, CyberAgent Capital, và DSG Consumer Partners.

Coolmate công bố huy động thêm được 2,3 triệu USD, bao gồm cổ phần phát hành mới và từ các cổ đông hiện hữu từ GSR Ventures và Do Ventures hồi tháng 8/20222.

Coolmate đặt mục tiêu được định giá 1 tỷ USD vào năm 2030

Kết thúc năm 2021, Coolmate tăng trưởng gần 4 lần so với mức doanh số 39 tỷ đồng năm 2020. Sang năm 2022, doanh số của thương hiệu này tiếp tục tăng hơn 95% so với năm trước đó. Vào năm 2023 vừa qua, trong lúc thị trường thời trang vẫn gặp nhiều khó khăn, doanh số của thương hiệu vẫn giữ được mức tăng trưởng hơn 33% so với năm 2022.

Tính đến tháng 3/2024, Coolmate đã đạt tổng cộng khoảng 1,1 triệu đơn hàng, trong đó sản phẩm chủ đạo là quần lót bán được 3 triệu chiếc trên tổng số 4 triệu sản phẩm bán ra .

Theo tổng hợp số liệu thống kê trên 4 sàn Shopee, Lazada, Tiki và Sendo, Coolmate đạt doanh số 98,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024. Còn theo số liệu Coolmate công bố, trong tháng 5/2024, thương hiệu đạt tổng cộng 138.000 đơn hàng.

Thông tin từ Shark Tank cho hay, Coolmate ghi nhận bước nhảy vọt trong doanh thu, từ 39 tỷ lên lên 360 tỷ trong vòng 3 năm.

Hồi cuối tháng 3, thương hiệu thời trang này đã công bố tầm nhìn đến 2030 và chiến lược phát triển từ 2025 - 2030 với mục tiêu "trở thành thương hiệu thời trang mang tính biểu tượng của Việt Nam, dẫn đầu thị trường trong nước và mở rộng ra toàn cầu".

Tầm nhìn và kế hoạch của Coolmate hướng tới việc đạt được mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng với tỷ lệ trung bình 50% hàng năm, hướng đến mục tiêu doanh thu năm 2030 đạt 500 triệu USD và EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao) duy trì trên 10%. Coolmate đặt mục tiêu trở thành unicorn (kỳ lân) với định giá 1 tỷ USD vào năm 2030 .

Thương hiệu này cũng lên kế hoạch mở rộng kênh phân phối offline bằng mô hình mới, hiệu quả hơn, với mục tiêu chiếm ít nhất 40% trong tổng doanh thu vào năm 2030.