Từ cỏ dại đến Amazon: Hành trình triệu USD của startup 6 người

Với 6 nhân sự, Green Mekong đã tận dụng cỏ năn tượng, loại cỏ dại mọc ở miền Tây, để tạo ra những món đồ nội thất độc đáo trên Amazon.

CEO của Green Mekong, Trần Ngọc Lam Giang. Ảnh: Green Mekong.

Green Mekong được thành lập cuối năm 2024, do bà Trần Ngọc Lam Giang là CEO. Sản phẩm của Green Mekong được làm từ cỏ năn tượng. Green Mekong kết hợp với nông dân ở miền Tây để họ đan các mẫu như giỏ khay, rổ, hộp đựng đa năng… và Green Mekong sẽ bán các sản phẩm này trên Amazon.

Theo nữ CEO, trong bối cảnh hành vi mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, xuất khẩu thương mại điện tử là con đường nhanh nhất để đưa sản phẩm Việt tiếp cận thị trường Mỹ.

Tài nguyên bản địa tạo doanh thu triệu đô

Cỏ năn tượng. Ảnh: Hawa.

Cỏ năn tượng là loài thực vật mọc tự nhiên tại các vùng đầm lầy ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.

Loại cỏ này vốn quen thuộc với người dân miền Tây nhưng lại khá xa lạ với thị trường quốc tế. Với đặc tính dai, chắc, sợi nhỏ và thân thiện với môi trường, cỏ năn tượng có thể được sử dụng để tạo nên nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ và nội thất.

Theo bà Giang, việc khai thác nguồn nguyên liệu này không chỉ mở ra một dòng sản phẩm khác biệt mà còn góp phần tạo sinh kế cho người dân địa phương. Green Mekong hiện hợp tác với các hộ đan lát tại miền Tây, đồng thời xây dựng hệ thống thu mua nguyên liệu để hình thành chuỗi giá trị bền vững.

Bên cạnh cỏ năn tượng, doanh nghiệp còn phát triển các sản phẩm từ gỗ keo (acacia), loại cây được trồng phổ biến tại Việt Nam với nguồn cung ổn định và khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu.

"Đây là lợi thế mà không phải quốc gia nào cũng có. Nếu muốn sản xuất sản phẩm từ gỗ acacia, nhiều doanh nghiệp nước ngoài vẫn phải nhập nguyên liệu từ nơi khác", bà Giang cho biết.

Bài toán B2C: Không chỉ đưa hàng lên sàn

Sản phẩm từ cỏ năn tượng. Ảnh: Plo.

Tuy nhiên, bán hàng trên Amazon không đơn giản là đưa sản phẩm lên sàn rồi chờ khách đặt mua.

Nếu mô hình B2B cho phép doanh nghiệp sản xuất số lượng lớn theo từng đơn hàng, thì B2C lại đòi hỏi sự đa dạng sản phẩm, tốc độ phản ứng nhanh và khả năng liên tục thử nghiệm thị trường. Điều đó khiến quy trình sản xuất trở nên phức tạp hơn, đồng thời kéo theo chi phí gia tăng.

Khâu đóng gói cũng được đầu tư riêng cho từng dòng sản phẩm. Theo bà Giang, một sản phẩm bán trực tuyến phải trải qua nhiều chặng vận chuyển trước khi đến tay người tiêu dùng. Chỉ cần một đánh giá tiêu cực từ khách hàng cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh trên nền tảng số.

"Khác với B2B, mỗi đơn hàng B2C đều là một lần khách hàng trực tiếp đánh giá sản phẩm. Chính phản hồi đó buộc chúng tôi phải cải tiến mỗi ngày", nữ CEO nói.

Một sản phẩm Green Mekong bán trên Amazon. Nguồn: Green Mekong.

Điều đáng chú ý là Green Mekong chỉ vận hành với đội ngũ vỏn vẹn 6 người trẻ. Trong nhóm có người từng du học, có người từng làm việc tại các tập đoàn lớn. Họ tận dụng các công cụ AI của Amazon để hỗ trợ xây dựng nội dung sản phẩm, tối ưu hiển thị tìm kiếm và tự động hóa nhiều quy trình vận hành.

Nhờ cách tiếp cận này, Green Mekong đạt doanh thu gần 1 triệu USD ngay trong năm đầu tiên hoạt động, năm 2025.

Theo bà Giang, thành quả lớn nhất không chỉ nằm ở doanh số. Việc xây dựng được dòng đơn hàng ổn định giúp tạo thêm công ăn việc làm, nguồn sinh kế cho nhiều bà con nông dân.

Dù vậy, hành trình xuất khẩu số vẫn còn nhiều thách thức. Chi phí vận hành trên Amazon vẫn ở mức cao, trong khi ngành nội thất Việt Nam chưa hình thành được cộng đồng doanh nghiệp đủ mạnh để tối ưu các chi phí logistics và dịch vụ hỗ trợ.

"Cơ hội để doanh nghiệp Việt xây dựng thương hiệu toàn cầu hiện nay là rất lớn. Càng tham gia sớm thì càng dễ tiếp cận khách hàng và khẳng định vị thế", bà Giang nhận định.

Từ những bó cỏ năn tượng được phơi dưới nắng miền Tây đến những đơn hàng giao tới các gia đình ở Mỹ, Green Mekong đang thử nghiệm một mô hình xuất khẩu mới. Không còn chỉ là câu chuyện gia công hay bán buôn truyền thống, đó là hành trình đưa tài nguyên bản địa, tri thức sản xuất và thương hiệu Việt đi thẳng ra thị trường toàn cầu thông qua nền tảng số.

Sau cột mốc gần 1 triệu USD doanh thu trong năm đầu tiên hoạt động 2025, Green Mekong kỳ vọng sẽ đạt doanh thu 6 triệu USD trong năm 2026.

Ông Harry Lu, Giám đốc điều hành Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á, phát biểu tại sự kiện ở TP.HCM, ngày 2/6, nhận định ngành gỗ và nội thất của Việt Nam có rất nhiều lợi thế trên Amazon. Việt Nam từ lâu đã là một nước xuất khẩu gỗ và nội thất toàn cầu nhờ nguồn nguyên liệu gỗ tốt, tay nghề thủ công tinh xảo và cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng linh hoạt. Tiềm năng của ngành này về xuất khẩu thương mại điện tử rất lớn. Doanh thu xuất khẩu thương mại điện tử trong lĩnh vực này đang tăng trưởng nhanh gấp đôi so với mức trung bình.



