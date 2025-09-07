Thông tin từ Cục CSGT ngày 7/9 cho biết, Đội CSGT số 3 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với thanh niên sinh năm 2001.

Cụ thể, qua clip do đồng chí Cục trưởng Cục cảnh sát giao thông trực tiếp ghi nhận trên đường đi làm về vào chiều ngày 6/9, đôi CSGT số 3 đã tiến hành xác minh, làm việc và ghi nhận anh Vũ Ngọc H (sinh năm 2001, trú tại Thanh Liệt, Hà Nội) đã điều khiển xe moto biển số 29BE-005.xx có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại vào 15h57 trên cầu vượt Ngã tư Sở, thuộc phường Thanh Xuân, Hà Nội.

Hình ảnh Cục trưởng Cục CSGT trực tiếp ghi lại

Đội CSGT số 3 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H. Theo quy định của Nghị định 168, anh H bị phạt 900.000 đồng và trừ 04 điểm giấy phép lái xe. Đồng thời tiếp tục xác minh gửi thông báo tới nam thanh niên điều khiển phương tiện mô tô cũng có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại có trong clip.

Khi điều khiển xe việc sử dụng điện thoại hoặc thực hiện các hành vi làm ảnh hưởng đến khả năng quan sát là rất nguy hiểm, tiềm ẩn xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến việc không chú ý quan sát xuất phát từ nguyên nhân sử dụng điện thoại.