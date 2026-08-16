Từ chuyên án VN10 bóc gỡ đường dây ma túy từ Pháp về Việt Nam đến phiên tòa xét xử 227 bị cáo

Từ 11,4 kg ma túy trong hành lý 4 tiếp viên, Công an TPHCM mở rộng điều tra, bóc gỡ đường dây ma tuý xuyên quốc gia với hàng nghìn bị can. Ở giai đoạn đầu, có 227 bị cáo bị đưa ra xét xử với các nhóm tội danh khác nhau.

Từ 4 tiếp viên hàng không đến đại án ma túy xuyên quốc gia.

Ngày 17/8, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10, được mở rộng điều tra từ vụ phát hiện hơn 11kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không.

Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM làm chủ tọa phiên tòa

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM, làm chủ tọa phiên tòa. Cùng tham gia HĐXX có thẩm phán TAND TPHCM Trần Minh Châu và 3 Hội thẩm nhân dân.

Thẩm phán Vũ Thanh Lâm (Chánh tòa hình sự TAND TPHCM) sẽ là chủ tọa phiên tòa đại án ma túy VN10. Ảnh: Tân Châu

Đại diện Viện KSND TPHCM thực hành quyền công tố tại phiên tòa gồm các kiểm sát viên: Đinh Quốc Dũng, Nguyễn Đình Thi, Vũ Minh Hùng, Lưu Hoài Chính, Lê Nguyên Thạch và Nguyễn Thị Mai Hương.

Phiên tòa được tổ chức công khai, trực tiếp kết hợp trực tuyến, với hai điểm cầu. Tại điểm cầu trung tâm ở trụ sở TAND TPHCM có HĐXX, đại diện Viện kiểm sát, Thư ký ghi biên bản phiên tòa, các bị cáo tại ngoại, luật sư bào chữa và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30) có các bị cáo đang bị tạm giam tham gia phiên tòa.

Có 132 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và 18 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 17/8 đến ngày 12/9.

Từ những tuýp kem đánh răng chứa ma tuý ở sân bay Tân Sơn Nhất

Cách đây hơn 3 năm, ngày 16/3/2023, chuyến bay VN10 của Vietnam Airlines từ Pháp hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trong quá trình kiểm tra hành lý, lực lượng Hải quan phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không. Kiểm tra sau đó, cơ quan chức năng phát hiện 157 trong tổng số 327 tuýp kem đánh răng có chứa ma túy, với tổng khối lượng hơn 11kg.

Các tuýp kem đánh răng chứa ma túy được 4 tiếp viên xách tay từ Pháp về Việt Nam. Ảnh: TCHQ

Vụ việc được chuyển cho cơ quan điều tra. Từ vụ án này, Công an TPHCM xác lập chuyên án VN10, lần theo các đối tượng đứng sau đường dây. Ma túy được ngụy trang trong nhiều loại hàng hóa, vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam rồi phân phối cho các đầu mối tại nhiều tỉnh, thành.

Trước thời điểm vụ việc tại sân bay Tân Sơn Nhất bị phát hiện, đường dây nêu trên đã có nhiều lần đưa ma túy từ Pháp về Việt Nam. Ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng dưới dạng sản phẩm tiêu dùng, sau đó được đưa đến các đầu mối để tiếp tục phân phối.

Bốn nữ tiếp viên không phải bị cáo Trong chuyên án, 4 nữ tiếp viên hàng không - những người xuất hiện ở điểm khởi đầu, nhưng không phải là bị cáo trong phiên tòa lần này. Kết quả điều tra xác định họ nhận vận chuyển hàng hóa từ Pháp về Việt Nam. Hàng hóa được đóng gói dưới dạng các sản phẩm tiêu dùng, trong đó có kem đánh răng. Cả 4 nữ tiếp viên đều không biết bên trong những sản phẩm này có ma túy. Họ cũng không quen biết, không liên lạc và không có giao dịch với những người được xác định là đầu mối của đường dây. Vì vậy, sau quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Theo cơ quan tố tụng, chuyên án VN10 kéo dài qua nhiều giai đoạn, lần lượt phát hiện, bắt giữ và khởi tố nhiều người liên quan đến các đường dây ma túy khác nhau.

Trong số này có những người bị cáo buộc tham gia vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam; có người nhận, giao ma túy; có người mua bán, tàng trữ; cũng có những người bị cáo buộc tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin được công bố, chuyên án đã mở rộng thành hàng trăm vụ án với gần 3.000 bị can; đường dây có tổng giá trị giao dịch ma túy gần 29.000 tỷ đồng, hoạt động thông qua gần 500 nhánh và phân nhánh trải khắp cả nước.Trong quá trình điều tra, một số người nổi tiếng cũng bị xử lý do liên quan đến ma túy.

Ở giai đoạn đầu, Viện KSND TPHCM truy tố 227 bị cáo về nhiều tội danh, gồm “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, cùng một số tội danh khác như “Không tố giác tội phạm”, “Che giấu tội phạm”, “Chiếm giữ trái phép tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Kẻ cầm đầu đang bị truy nã

Trong số 227 bị cáo bị đưa ra xét xử, có 4 bị cáo đang bị truy nã và xét xử vắng mặt, gồm Hà Danh Nậm (52 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thế Trân (31 tuổi), Nguyễn Xuân Hiếu (29 tuổi) và Trương Thiên Ân (25 tuổi, cùng ngụ TPHCM).

Hà Danh Nậm được xác định là người chủ mưu trong đường dây đưa ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Theo cáo buộc, Nậm tổ chức việc cất giấu ma túy trong các hộp kem đánh răng, sau đó đóng chung với nhiều loại hàng hóa như bột giặt, cà phê, bột ca cao, kẹo sôcôla, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, dầu gội… nhằm ngụy trang, đưa về Việt Nam bằng đường hàng không hoặc chuyển phát nhanh.

Để thực hiện việc vận chuyển, Nậm thuê các tiếp viên hàng không và người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Pháp mang hàng về Việt Nam. Khi hàng về đến Việt Nam, Nậm tiếp tục thuê người nhận hàng, sau đó giao ma túy cho người mua theo chỉ đạo.

Theo cáo trạng, Nậm phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 2.973,37 gam Ketamine và 14.761 gam MDMA. Trong đó có số ma túy liên quan đến lô hàng hơn 11kg bị phát hiện trong hành lý của 4 nữ tiếp viên ngày 16/3/2023.

Ngoài Hà Danh Nậm, Nguyễn Thế Trân bị cáo buộc là người giúp sức trong việc nhận, cất giấu và giao ma túy. Trân giao 5.000 gói “nước vui”, tổng khối lượng 7.110 gam ma túy gồm Methamphetamine, MDMA và Nimetazepam cho khách.

Nguyễn Xuân Hiếu bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 6.850 gam Ketamine.

Còn Trương Thiên Ân vào ngày 13/12/2022 mua 100 gam Ketamine, cùng nhiều gói “nước vui” và nhiều viên MDMA chưa xác định được khối lượng, với tổng số tiền 96,5 triệu đồng.

Ca sĩ Chi Dân, An Tây, Trúc Phương cùng hầu tòa

Trong số 227 bị cáo, có một số người từng được công chúng biết đến trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí và hoạt động xã hội.

Chi Dân và An Tây Andrea Aybar tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trong đó, bị cáo Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Chi Dân bị cáo buộc có hành vi liên quan việc tổ chức cho một nhóm người sử dụng ma túy.

Còn Andrea Aybar Carmona, còn được biết đến với tên An Tây, bị truy tố về hai tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Nữ bị cáo này bị xác định có hành vi liên quan việc cung cấp ma túy, địa điểm để cùng những người khác sử dụng ma túy.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người từng được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “cô tiên từ thiện”

Trong khi đó, Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người từng được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh “cô tiên từ thiện”, bị cáo buộc có hành vi chuẩn bị địa điểm, ma túy và các điều kiện khác để một nhóm người sử dụng ma túy.