Họ không ngờ rằng ranh giới giữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hành vi vi phạm pháp luật hình sự vô cùng mong manh, để rồi khi nhận ra thì bản thân đã vướng vòng lao lý.

Câu chuyện của ông N.V.T (ngụ TP HCM) là một minh chứng. Sau nhiều lần cho người quen là ông L.H.M vay mượn với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng, ông T. rơi vào bế tắc khi con nợ liên tục trốn tránh, tắt điện thoại và chuyển chỗ ở. Bức xúc vì nguy cơ mất trắng tiền tích cóp, ông T. cất công dò la và vô tình phát hiện ông M. đang uống cà phê trên địa bàn. Trong cơn nóng giận và sợ con nợ tiếp tục bỏ trốn, ông T. cùng bạn ép ông M. lên xe, đưa về một nhà kho rồi khóa trái cửa. Tại đây, ông T. không đánh đập nhưng yêu cầu ông M. phải gọi điện cho người nhà mang tiền đến trả thì mới cho về.

Trong suy nghĩ của ông T. lúc bấy giờ, hành động này chỉ đơn thuần là một biện pháp "rắn" để đòi lại số tiền mồ hôi nước mắt của mình. Ông đinh ninh rằng mình là nạn nhân, là người đang đi tìm công lý. Thế nhưng, khi người nhà của ông M. trình báo sự việc và lực lượng chức năng xuất hiện, cục diện hoàn toàn đảo ngược. Việc khống chế, nhốt người khác trái với ý muốn của họ, dù với bất kỳ lý do gì (trừ các trường hợp bắt người phạm tội quả tang hoặc có quyết định của cơ quan có thẩm quyền), đều xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do thân thể của công dân.

Từ vị thế của một người bị hại trong giao dịch dân sự, ông T. bỗng chốc trở thành người vi phạm pháp luật hình sự với hành vi bắt, giữ người trái pháp luật. Số tiền cho vay chưa thu hồi được, nay ông lại phải đối mặt với các chế tài nghiêm khắc.

Pháp luật luôn có những cơ chế chặt chẽ để bảo vệ quyền sở hữu tài sản của công dân thông qua con đường tòa án hoặc tố cáo hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, quyền tự do thân thể của con người là bất khả xâm phạm. Không một ai được phép dùng cái sai này để giải quyết một cái sai khác.

Sự việc trên là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang vướng vào các tranh chấp dân sự, đặc biệt là vay mượn tiền bạc. Thượng tôn pháp luật là nguyên tắc cốt lõi để bảo vệ bản thân. Đừng để sự nóng giận làm mờ lý trí, vô tình bước qua lằn ranh đỏ để rồi phải trả một cái giá quá đắt!