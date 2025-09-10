Tự chủ hạ tầng và công nghệ lõi: Viettel ITS đưa ra lời giải kép cho giao thông thông minh Việt Nam

Nút thắt giao thông trong kỷ nguyên số

Giao thông thông minh (ITS) là xu hướng tất yếu trong quá trình đô thị hóa hiện đại, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm ùn tắc, tăng cường an toàn và hướng đến phát triển bền vững. Tuy nhiên, quá trình triển khai ITS đang vấp phải nhiều thách thức chung, trong đó đáng kể nhất là vấn đề về hạ tầng kỹ thuật.

Theo chuyên gia của Viettel Solutions, một hệ thống ITS hiệu quả cần có nền tảng hạ tầng đồng bộ gồm: thiết bị (camera, cảm biến, đèn tín hiệu...), hạ tầng truyền dẫn (4G/5G, cáp quang), hạ tầng lưu trữ (trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây), và năng lực tính toán (AI, phân tích thời gian thực). Việc đầu tư vào hệ sinh thái này đòi hỏi chi phí lớn, công nghệ cao và khả năng mở rộng trong tương lai.

Thực tế hiện nay, nhiều hệ thống ITS được triển khai rời rạc, thiếu tiêu chuẩn chung, khiến việc tích hợp gặp khó khăn. Mỗi thành phần đến từ một nhà cung cấp riêng lẻ dẫn đến khó bảo trì, không tối ưu chi phí, và bị động khi cần nâng cấp mở rộng.

Chính điều này cũng khiến dữ liệu giao thông – vốn là “trái tim” của ITS – lại bị phân tán giữa các hệ thống, không thể chia sẻ hiệu quả, làm giảm năng lực phân tích và ra quyết định. Vấn đề an ninh thông tin, quyền riêng tư cũng là một rủi ro lớn nếu không có quy định và giải pháp bảo mật kèm theo.

Cuối cùng, thiếu nhân lực chuyên môn và hạ tầng truyền thống chưa hoàn thiện tại nhiều đô thị cũng là rào cản lớn, khiến quá trình hiện thực hóa giao thông thông minh gặp nhiều khó khăn trên thực tế.

Trước những vấn đề đang tồn tại trong quá trình triển khai ITS ở từng địa phương, Viettel đã đưa ra những giải pháp đặc thù dựa vào năng lực làm chủ công nghệ lõi cùng sự thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Viettel ITS không chỉ được các địa phương đánh giá cao mà đang được xuất khẩu sang Dubai, Peru và Kuwait.

Công nghệ Make by Viettel giải những nan đề trong giao thông thông minh

Khác với nhiều đơn vị chỉ cung cấp một vài cấu phần rời rạc, Viettel ITS là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái ITS toàn diện cho các đô thị.

Hệ sinh thái Viettel ITS được phát triển theo các tiêu chuẩn ITS trong nước và quốc tế, bao trùm các miền nghiệp vụ cốt lõi trong giao thông thông minh: từ điều khiển đèn tín hiệu thích ứng, giám sát giao thông, thẻ vé điện tử, đến trung tâm điều hành thông minh. Nhờ đó, các địa phương có thể triển khai hệ thống giao thông thông minh (GTTM) đồng bộ, nhất quán ngay từ đầu, tránh tình trạng "chắp vá", khó tích hợp và tốn kém chi phí về sau.

Việc Viettel tự phát triển và làm chủ loạt công nghệ lõi bao gồm GIS (bản đồ số), VMS (nền tảng quản lý video tập trung), Mô phỏng giao thông & Digital Twins, và Điều khiển giao thông thích ứng bằng AI, giúp Viettel tự chủ công nghệ lõi ITS thay vì phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài. Bên cạnh đó, với lợi thế làm chủ từ thiết bị phần cứng, hạ tầng mạng, trung tâm dữ liệu, đến năng lực AI/GPU nội bộ, Viettel giúp địa phương triển khai nhanh chóng và tiết kiệm, đồng thời loại bỏ sự lệ thuộc vào các nhà cung cấp trung gian.

Viettel tự phát triển và làm chủ loạt công nghệ lõi trong hệ thống ITS

Xuất phát từ thực tiễn hạ tầng công nghệ số tại các tỉnh/thành chưa đồng bộ, giải pháp Viettel ITS được thiết kế có tính tương thích phần mềm và phần cứng cao, dễ dàng kết nối với các hệ thống đã triển khai hoặc đang triển khai tại địa phương thông qua các chuẩn giao tiếp mở. Viettel sẵn sàng phát triển các adapter tùy chỉnh để đảm bảo đồng bộ giữa các thiết bị và phần mềm khác nhau vào chung hệ thống.

Nhờ năng lực làm chủ công nghệ, hệ thống giao thông thông minh Made by Viettel có khả năng "may đo linh hoạt" theo nhu cầu, hiện trạng và đặc thù của từng địa phương, sẵn sàng tích hợp với các hệ thống hiện có mà không cần thay thế hạ tầng, giúp tối ưu chi phí và thời gian triển khai. Bên cạnh đó, Viettel ITS cũng đầu tư mạnh vào con người, yếu tố then chốt cho sự bền vững.

Đội ngũ kỹ sư có năng lực là nền tảng giúp Viettel làm chủ công nghệ, có khả năng "may đo linh hoạt" hệ thống ITS theo nhu cầu, hiện trạng và đặc thù của từng địa phương

“Điểm nhấn của Viettel ITS là việc xây dựng một “bộ não thông minh” điều khiển toàn bộ hệ thống giao thông đô thị – một trung tâm điều hành tập trung có khả năng phân tích dữ liệu lớn và ra quyết định linh hoạt theo thời gian thực”, vị chuyên gia chia sẻ.

Theo đó, bộ não này đóng vai trò phân tích toàn bộ luồng dữ liệu từ camera, cảm biến, GPS, bản đồ số... và đưa ra phương án điều khiển tối ưu cho toàn hệ thống. Để vận hành được “bộ não” này, người Viettel đã tự phát triển và làm chủ hàng loạt công nghệ lõi tối ưu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giao thông thông minh.

Hiện tại, Viettel đã xây dựng một nền tảng hợp nhất dữ liệu giao thông đa nguồn, tích hợp thông tin từ nhiều nguồn như camera, cảm biến, GPS, bản đồ số, dữ liệu VOV và dữ liệu thời tiết. Nền tảng này sử dụng AI để phân tích, đồng bộ và chuẩn hóa dữ liệu, từ đó cung cấp thông tin giao thông toàn diện theo thời gian thực cho người dân thông qua app di động, bảng thông tin điện tử và web.

Nhờ những lợi thế đó, Viettel ITS tiết kiệm chi phí đáng kể so với các giải pháp khác. Việc làm chủ hạ tầng số và công nghệ lõi giúp Viettel xây dựng và triển khai giải pháp ITS linh hoạt, tận dụng hạ tầng sẵn có của địa phương và bổ sung theo nhu cầu thực tế. Viettel không áp dụng một mô hình cứng nhắc, mà điều chỉnh linh hoạt giải pháp ITS tùy theo mục tiêu ưu tiên của từng địa phương, dẫn tới hiệu quả chi phí đầu tư được tối ưu ở mức cao nhất.