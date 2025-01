Liên quan vụ từ chối trả thưởng vé số trúng giải đặc biệt , TAND thị xã Hương Thuỷ (TP Huế) vừa có thông báo gửi Viện KSND thị xã Hương Thuỷ và các bên liên quan về việc thụ lý vụ án dân sự tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết. Nguyên đơn trong vụ án là bà N.T.N (sinh năm 1971, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và bị đơn là Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết TP Huế.

" Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, bị đơn phải nộp cho Toà án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập nếu có. Trường hợp cần gia hạn phải có đơn xin gia hạn gửi Toà án nêu rõ lý do để xem xét.

Hết thời hạn, người nhận được thông báo không nộp cho Toà án ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện thì Toà căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật ", thông báo của TAND thị xã Hương Thuỷ nêu rõ.

Trụ sở Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết TP Huế. (Ảnh: NV)

Trước đó bà N.T.N gửi đơn đến TAND thị xã Hương Thuỷ để khởi kiện Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thừa Thiên - Huế. Sau khi nhận được đơn, toà yêu cầu bà N. bổ sung tờ vé số trúng thưởng vào hồ sơ trước khi xem xét thụ lý vụ án.

Bà N. sau đó mang tờ vé số trúng giải đặc biệt và cùng luật sư đến TAND thị xã Hương Thuỷ để đối chiếu. Tòa trả lại tờ vé cho bà N. và cho biết, khi xét xử sẽ yêu cầu cung cấp bản gốc, tránh quá trình lưu trữ hồ sơ bị thất lạc vì đây là vật chứng quan trọng.

Tiếp đó, trong quá trình làm việc, khi tòa hỏi tình trạng hôn nhân thì bà N. xác nhận đã ly hôn 25 năm nay. Do đó, tòa yêu bà N. phải nộp quyết định ly hôn cho tòa, tránh việc tranh chấp số tiền từ việc bà N. trúng thưởng. Nếu tình trạng hôn nhân bình thường, vợ chồng phải cùng đứng tên chung trong số tài sản, để không xảy ra tranh chấp sau này.

Bà N. sau đó gửi quyết định ly hôn cho luật sư để nộp lên TAND thị xã Hương Thuỷ. Tuy nhiên, do quyết định ly hôn này quá cũ (hơn 20 năm) nên TAND thị xã Hương Thuỷ yêu cầu bà N. phải nộp giấy chứng nhận độc thân.

Ngoài ra, TAND thị xã Hương Thuỷ đề nghị bà N. bổ sung chứng cứ, tài liệu là kết quả giám định tờ vé số bà N. mua có số dự thưởng trúng giải đặc biệt.

Bà N. cũng liên hệ với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Huế đề nghị cung cấp kết quả giám định nêu trên nhưng bị từ chối do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết TP Huế là đơn vị yêu cầu giám định. Do đó, cơ quan công an chỉ cung cấp kết quả giám định cho Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết TP Huế.

Sau đó, Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết TP Huế đồng ý cung cấp cho bà N.T.N thông báo kết quả giám định tờ vé số trúng giải đặc biệt mang số dự thưởng 386552 (F) do Công an TP Huế thực hiện, đồng thời trả lại 12 triệu đồng tiền giám định tờ vé số đã thu của bà N. Kết quả giám định cũng được bà N. nộp bổ sung cho TAND thị xã Hương Thuỷ.