Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ đề xuất tới Moscow đàm phán của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Martha Raddatz của ABC News trong chương trình “This Week” hôm 5/9. Đây là lần đầu tiên ông Zelensky lên tiếng bày tỏ quan điểm về lời mời này.

“Ông ấy có thể đến Kiev”, ông Zelensky nói, “Tôi không thể đến Moscow khi đất nước tôi mỗi ngày đều bị tên lửa tấn công".

Trong cuộc phỏng vấn với Martha Raddatz, ông Zelensky khẳng định: “Ông Putin hiểu rõ điều đó".

Ông cho rằng đề xuất của ông Putin chỉ nhằm “trì hoãn”, đồng thời khẳng định ông “sẵn sàng cho cuộc gặp” với “bất kỳ hình thức nào”.

Trước đó, hôm 3/9, trong cuộc họp báo sau lễ duyệt binh của Trung Quốc, Tổng thống Nga đã tuyên bố rằng: “Ông chưa bao giờ phản đối việc gặp ông Zelensky".

“Nếu ông Zelensky sẵn sàng, hãy để ông ấy đến Moscow”, ông Putin nói, “Cuộc gặp này sẽ diễn ra.”

Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine được Tổng thống Mỹ Donald Trump coi là ưu tiên trong nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.

“Cuối cùng, tôi sẽ đưa cả hai người vào cùng một phòng”, ông Trump nói với Fox News hồi tháng Tám.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska tháng trước với ông Putin, ông Trump đặt mục tiêu tổ chức cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine, và sau đó cho biết một cuộc gặp song phương giữa ông Putin và ông Zelensky sẽ diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Ukraine đến Nhà Trắng.

Tuy nhiên, hiện nay ông Trump không còn chắc chắn về khả năng tiến hành cuộc gặp song phương.

“Cuộc gặp ba bên thì sẽ diễn ra”, ông Trump khẳng định trong cuộc phỏng vấn với The Daily Caller tuần trước, “Còn gặp song phương thì tôi chưa chắc”.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuần này nhận định rằng cuộc gặp song phương giữa ông Putin và ông Zelensky sẽ không diễn ra.

Mới đây, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đăng trên nền tảng X rằng có 7 nơi — Áo, Tòa thánh Vatican, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và 3 quốc gia vùng Vịnh — sẵn sàng đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình mà ông Zelensky sẽ tham dự.