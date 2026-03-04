Từ chối cho Mỹ sử dụng căn cứ quân sự để tấn công Iran, một nước NATO bị ông Trump doạ cắt đứt quan hệ thương mại

Ngày 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông muốn "cắt đứt mọi hoạt động thương mại" với Tây Ban Nha, quốc gia thành viên NATO, sau khi cáo buộc Madrid ngăn cản Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự của quốc gia châu Âu này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Phòng Bầu Dục, tổng thống Mỹ tuyên bố ông đã chỉ thị Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent "chấm dứt" các hoạt động giao thương với Tây Ban Nha trong bối cảnh cuộc chiến với Iran leo thang.

Chính phủ Tây Ban Nha đã công khai tuyên bố sẽ không cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ Rota và Moron của nước này để tấn công Iran, đồng thời nhấn mạnh mọi hoạt động phải tuân thủ các thỏa thuận hiện có và luật pháp quốc tế.

Ông Trump cũng tỏ ra không hài lòng với việc Tây Ban Nha không nâng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP.

Cuộc xung đột kéo dài 4 ngày ở Trung Đông đã leo thang vào ngày 3/3 khi Israel tấn công một tòa nhà mà các giáo sĩ Iran sử dụng để bầu chọn lãnh đạo tối cao của nước này. Trong khi đó, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran gây rủi ro gián đoạn hoạt động hàng không và vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz.

Trong cuộc gặp với ông Trump tại Phòng Bầu Dục, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề cập đến giá dầu và khí đốt đang tăng cao. Xung đột ở Trung Đông đã làm rung chuyển thị trường chứng khoán và đẩy giá dầu tăng cao.

“Điều này, tất nhiên, đang gây thiệt hại cho nền kinh tế của chúng ta”, ông Merz nói. “Chúng tôi hy vọng quân đội Mỹ và Israel đang làm điều hợp lý để chấm dứt tình trạng này”.

Đáp lại, ông Trump nói: "Phải làm điều gì đó thôi. Ngay khi chuyện này kết thúc, tôi tin rằng giá sẽ giảm xuống thấp hơn bao giờ hết”.

Theo AAA, giá trung bình một gallon xăng thông thường tại Mỹ đã tăng 11 cent lên 3,11 USD vào 3/3, cao hơn 23 cent so với một tháng trước.

Theo WSJ, Reuters