Từ chối cho "mượn" căn cứ tấn công Iran, 1 nước bị ông Trump đe dọa cắt đứt thương mại: 3 từ đáp trả

Thủ tướng Tây Ban Nha: Không chiến tranh

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, đã đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc cắt đứt mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha vì chính phủ ông từ chối tạo điều kiện cho các cuộc tấn công của Mỹ chống lại Iran. Ông Pedro Sánchez khẳng định đất nước ông sẽ không tiếp tay cho cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông "chỉ vì sợ bị trả thù từ ai đó".

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez

Thủ tướng Tây Ban Nha cũng so sánh cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông là "trò chơi may rủi với số phận của hàng triệu người".

Thủ tướng Tây Ban Nha Sánchez cho biết lập trường của chính phủ ông về tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng có thể được tóm gọn trong ba từ: "Không chiến tranh".

Trong một phần bài phát biểu đề cập đến lời đe dọa của Trump về việc chấm dứt mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha, vị thủ tướng này nói rằng đất nước ông sẽ "không tiếp tay cho điều tồi tệ đối với thế giới - điều đó cũng trái với các giá trị và lợi ích của chúng ta - chỉ vì sợ bị trả thù từ ai đó".

Trong bài phát biểu hôm thứ Tư, ông Sánchez kêu gọi Mỹ, Israel và Iran ngừng chiến tranh trước khi quá muộn, nói rằng: "Không thể đáp trả một hành vi bất hợp pháp bằng một hành vi bất hợp pháp khác vì đó là cách những thảm họa lớn của nhân loại bắt đầu".

Thiệt hại tại Tehran sau vụ không kích. Ảnh: NYT

Ông đã viện dẫn cuộc xâm lược Iraq năm 2003 như một lời cảnh báo về những mối nguy hiểm đang rình rập.

Những lần Tây Ban Nha khiến ông Trump "phật ý"

Hôm thứ Ba, ông Trump đã chỉ trích Madrid vì từ chối cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ do hai nước cùng vận hành ở miền nam Tây Ban Nha để tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran. "Tây Ban Nha thật tệ hại", ông Trump nói trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ông cũng cho biết thêm rằng ông đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent "cắt đứt mọi giao dịch" với quốc gia châu Âu này.

Ông Trump cũng một lần nữa chỉ trích Tây Ban Nha vì từ chối chấp nhận đề xuất của NATO về việc các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP. Tổng thống Mỹ cũng có lời chê trách nhằm vào Thủ tướng Anh Keir Starmer về việc ông từ chối cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của Anh cho các cuộc tấn công.

Ông Sánchez nói rằng trách nhiệm hàng đầu của chính phủ là bảo vệ và cải thiện cuộc sống của người dân – chứ không phải sử dụng địa chính trị cho những mục đích ích kỷ hoặc để trục lợi từ chiến tranh.

"Hoàn toàn không thể chấp nhận được việc những nhà lãnh đạo không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ lại sử dụng màn khói chiến tranh để che giấu thất bại của họ và, trong quá trình đó, làm giàu cho một số ít người - những người duy nhất được lợi khi thế giới ngừng xây dựng bệnh viện và bắt đầu chế tạo tên lửa", Thủ tướng Tây Ban Nha phát biểu.

Ủy ban châu Âu cũng đã mạnh mẽ bảo vệ Tây Ban Nha trước lời đe dọa trả đũa thương mại của Trump.

"Bất kỳ mối đe dọa nào đối với một quốc gia thành viên, theo định nghĩa, đều là mối đe dọa đối với EU", Stéphane Séjourné, ủy viên thị trường nội bộ EU, cho biết hôm thứ Tư.