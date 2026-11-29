Hành trình của HLV Park Hang-seo tại Thái Lan đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Chiến thắng 3-0 trước Chiangmai United tối 28/11 là dấu mốc đáng chú ý. Kanchanaburi FC nối dài chuỗi bất bại lên 8 trận, với 5 chiến thắng và 3 trận hòa. Sau 13 vòng đấu, đội bóng của ông Park có 24 điểm, đứng thứ hai Thai League 2, chỉ kém đội đầu bảng Khon Kaen United 5 điểm.

Kanchanaburi đã chen chân được vào top 2.

Nhìn vào vị trí hiện tại, ít người nghĩ rằng cách đây chưa lâu, Kanchanaburi FC còn phải đối diện với tình cảnh hoàn toàn khác.

Ở 5 vòng đầu tiên, Kanchanaburi FC chỉ thắng 1, hòa 3 và thua 1 tại Thai League 2. Tính cả đấu trường cúp, đội bóng của ông Park có 5 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng.

Sau thất bại 1-2 trước Phrae United, họ rơi xuống vị trí thứ 12 với vỏn vẹn 6 điểm sau 5 vòng. Áp lực lập tức xuất hiện, thậm chí có cổ động viên Thái Lan công khai nghi ngờ năng lực huấn luyện cấp CLB của ông Park.

Truyền thông Thái Lan khi ấy cũng có những phân tích đáng chú ý về khó khăn của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Một trong những vấn đề được chỉ ra là Kanchanaburi FC được đánh giá cao, thường xuyên phải đối đầu với những đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông.

Điều đó buộc đội bóng phải tự tổ chức tấn công, thay vì phát huy sở trường phòng ngự kỷ luật và phản công nhanh vốn gắn liền với triết lý của ông Park.

HLV Park Hang-seo đang dần thu về quả ngọt. (Ảnh: Kanchanaburi FC)

Dù vậy, giới chuyên môn khi ấy vẫn đáng giá Kanchanaburi FC của HLV Park Hang-seo có tiềm năng lớn. Trang Thai League 2 từng đăng tải nhận xét rằng triết lý bóng đá Hàn Quốc của ông Park đang dần thể hiện rõ hơn qua những buổi tập cường độ cao, nền tảng thể lực và sức bền được cải thiện.

Trang này cũng đánh giá tốc độ chơi bóng của Kanchanaburi FC có những chuyển biến tích cực, dù thừa nhận lối chơi vẫn chưa thực sự định hình hoàn chỉnh và kết quả thi đấu mới là thước đo cuối cùng.

Một yếu tố quan trọng khác là sự kiên nhẫn từ ban lãnh đạo. Khi xuất hiện tin đồn về tương lai của ông Park, Chủ tịch Prawat Kitthammakunnit công khai khẳng định CLB vẫn đặt niềm tin vào HLV người Hàn Quốc, ngay cả trong trường hợp không thể thăng hạng mùa này. Ông nhấn mạnh Kanchanaburi FC đang xây dựng một đội bóng bền vững và cần thời gian cho quá trình đó.

HLV Park Hang-seo dần tạo dựng được một tập thể gắn kết. (Ảnh: Kanchanaburi FC)

Và đến lúc này, sự kiên nhẫn ấy đang bắt đầu mang lại những tín hiệu tích cực. Kanchanaburi FC không chỉ cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn cho thấy khả năng duy trì sự ổn định.

Ngay cả trong hai trận HLV Park Hang-seo bị đình chỉ chỉ đạo, đội bóng vẫn thắng Songkhla United 3-0 và hòa Khon Kaen United 2-2. Khi trở lại băng ghế huấn luyện, ông tiếp tục cùng các học trò thắng Chiangmai United 3-0.

Tất nhiên, vị trí thứ hai sau 13 vòng chưa đảm bảo cho Kanchanaburi bất cứ tấm vé thăng hạng nào. Khoảng cách với các đối thủ phía sau vẫn khá sít sao, trong khi mùa giải còn tới 21 vòng nữa. Nhưng so với thời điểm bị nghi ngờ và chịu sức ép hồi đầu mùa, tình thế hiện tại đã khác hẳn.

Thử thách căng go vẫn đang chờ đợi thầy Park. (Ảnh: Kanchanaburi FC)

HLV Park Hang-seo từng tạo dựng tên tuổi tại Việt Nam bằng khả năng xây dựng tập thể, khơi dậy tinh thần chiến đấu và đưa những đội bóng bị đánh giá thấp vượt qua giới hạn. Tại Thái Lan, ông đang phải giải một bài toán khác, với áp lực phải biến một ứng viên thăng hạng thành đội bóng thực sự biết cách chiến thắng.

Hành trình ấy chưa đi đến đích, nhưng ít nhất, những kết quả gần đây đang cho thấy Kanchanaburi FC và ông Park đã đi đúng hướng. Sau khởi đầu đầy chông gai, quả ngọt đầu tiên đã xuất hiện. Và cuộc đua giành vé lên Thai League 1 giờ đây không còn là mục tiêu xa vời.