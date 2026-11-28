Những kết quả này không chỉ khiến đội bóng này bị loại sớm, mà còn khiến thứ hạng của V.League ở châu lục bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

THÀNH TÍCH BẾT BÁT CỦA THỂ CÔNG

Trong khi nhiều CLB Đông Nam Á liên tiếp tạo nên những dấu ấn đáng chú ý tại AFC Champions League Two 2026/2027, Thể Công lại đang trở thành một trong những đại diện gây thất vọng nhất. Đội bóng Việt Nam thi đấu nhạt nhòa, sớm bị loại và đứng trước nguy cơ trở thành gánh nặng cho thành tích tích lũy điểm số của bóng đá nước nhà trên đấu trường châu lục.

Tại bảng E, sau 5 lượt trận, Thể Công chỉ giành được 2 điểm với thành tích hòa 2, thua 3, ghi vỏn vẹn 1 bàn và thủng lưới 10 lần. Đội á quân V.League mùa trước hiện đứng cuối bảng ở cúp C2 châu Á, không còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

Thể Công đang có một mùa giải thất vọng. (Ảnh: CLB)

Đáng buồn hơn, Thể Công không chỉ thua những đối thủ được đánh giá cao mà còn để lại hình ảnh thiếu sức sống trong các trận đấu quan trọng. Đội bóng này thất bại với tỉ số 0-1 trước Persib Bandung, phơi áo 0-5 trước FC Seoul ngay trên sân nhà và tiếp tục thất bại 0-3 trong chuyến làm khách tại Hàn Quốc. Thể Công chỉ có điểm nhờ 2 trận hòa 1-1 (sân nhà) và 0-0 (sân khách) trước Melbourne Victory.

Ở chiều ngược lại, Persib Bandung trở thành hiện tượng đáng chú ý. Đại diện Indonesia toàn thắng cả 5 trận, giành 15 điểm tuyệt đối và sớm giành vé vào vòng knock-out. Đáng kể nhất là chiến thắng 3-1 trước FC Seoul ngày 25/11, giúp Persib khẳng định vị thế đội bóng hàng đầu bảng E.

Thể Công xếp cuối bảng E và đã sớm bị loại.

THỂ CÔNG CÓ THÀNH TÍCH KÉM THỨ HAI Ở ĐÔNG NAM Á

Sự tương phản ấy càng rõ nét khi nhìn sang những đại diện Đông Nam Á khác.

Tại bảng F, Lion City Sailors của Singapore thể hiện sức mạnh vượt trội. Đội bóng này đánh bại Adelaide United 2-0 ngay trên sân khách, sau đó trở về sân nhà vùi dập đối thủ Australia với tỷ số 5-0. Đặc biệt, chiến thắng 3-0 trước BG Pathum United ngày 26/11 là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh của đại diện Singapore. Lion City Sailors đã giành vé đi tiếp với thành tích rất ấn tượng.

BG Pathum United dù không thể cạnh tranh ngôi đầu nhưng vẫn có những màn trình diễn đáng ghi nhận. Đội bóng Thái Lan từng thắng Adelaide United 2-1 và đánh bại Tai Po 4-1, qua đó duy trì vị thế cạnh tranh ở bảng đấu.

Lion City Sailors của Singapore giành vé đi tiếp sớm một lượt trận với ngôi nhất bảng.

Tại bảng G, Svay Rieng của Campuchia cũng khiến giới chuyên môn phải chú ý. Đại diện xứ chùa tháp giành chiến thắng 2-0 trước FC Machida Zelvia ngày 26/11, một kết quả đặc biệt ấn tượng trước đối thủ Nhật Bản. Trong khi đó, Tampines Rovers của Singapore lại trải qua chiến dịch đáng quên. Đội bóng này không giành được điểm nào sau 5 trận và vừa nhận thất bại nặng nề 1-7 trước Shanghai Shenhua.

Svay Rieng cần một trận hoà ở lượt cuối trên sân của Shanghai Shenhua để giành vé.

Bảng H cũng chứng kiến những màn trình diễn đáng chú ý của bóng đá Đông Nam Á. Phnom Penh Crown từng thắng Kuching City 2-1 và đánh bại Gangwon FC 2-1 ngay trên sân khách. Kuching City cũng cho thấy sự tiến bộ khi đánh bại Phnom Penh Crown 3-0 ở cuộc đối đầu ngày 26/11.

Phnom Penh Crown dẫn đầu bảng trước lượt trận cuối.

ẢNH HƯỞNG RA SAO ĐẾN XẾP HẠNG CỦA V.LEAGUE?

Trong bối cảnh đó, màn trình diễn của Thể Công càng khiến ngời hâm mộ Việt Nam buồn lòng. Đội bóng này không chỉ thiếu hiệu quả trong tấn công mà còn bộc lộ nhiều hạn chế ở khả năng phòng ngự, tổ chức lối chơi và bản lĩnh thi đấu quốc tế.

Điều đáng lo ngại là thành tích của Thể Công còn liên quan đến hệ số bóng đá Việt Nam trên bảng xếp hạng AFC. Đây là thước đo quan trọng để phân bổ suất tham dự các giải đấu cấp CLB châu lục trong những mùa tiếp theo. Mỗi chiến thắng, mỗi vòng đấu mà các đại diện quốc gia tiến sâu đều có ý nghĩa nhất định đối với điểm số chung.

Thể Công còn 1 trận cuối trên sân nhà gặp Persib. (Ảnh: CLB)

Dẫu vậy, bóng đá Việt Nam vẫn có điểm sáng lớn mang tên CLB CAHN. Tại AFC Champions League Elite 2026/2027, đội bóng này đã tạo nên những chiến thắng gây tiếng vang, đặc biệt là màn ngược dòng đánh bại Shanghai Port 3-2 trên sân khách và chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe, đội bóng Nhật Bản từng toàn thắng 4 trận đầu tiên.

Hai chiến thắng trước những đối thủ mạnh cho thấy bóng đá Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ở cấp độ cao nhất châu lục. Nhưng một mình CLB CAHN là chưa đủ nếu những đại diện còn lại liên tục gây thất vọng.

Theo bảng xếp hạng hệ số CLB khu vực Đông Á cập nhật ngày 26/11/2026, Việt Nam hiện đứng thứ 8 với 39,075 điểm, chỉ kém Singapore 0,013 điểm. Khoảng cách mong manh ấy cho thấy cuộc đua giữa hai nền bóng đá đang vô cùng căng thẳng. Và trong bối cảnh ấy, thành tích của mỗi CLB trong mỗi trận đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế của V.League ở các mùa giải sau.