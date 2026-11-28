Cách xếp cặp ở vòng loại trực tiếp khiến cho các đội bóng không thể toan tính được nhánh đấu của mình.

Sau loạt trận đêm qua (27/11), 32 đội bóng giành quyền lọt vào vòng loại trực tiếp U17 World Cup 2026 đã được xác định.

Tuy nhiên kể cả với những đội đã sớm có vé đi tiếp chỉ sau 2 lượt trận, họ cũng phải chờ đến khi trận đấu cuối cùng của vòng bảng kết thúc mới biết được đối thủ và nhánh đấu của mình tại vòng 1/16. Nguyên nhân là bởi điều lệ ly kỳ được FIFA áp dụng cho U17 World Cup.

U17 Tây Ban Nha nắm lợi thế lớn nhờ trở thành đội đầu bảng có thành tích tốt nhất. (Ảnh: FIFA)

Còn nhớ World Cup 2026 vừa qua, giải đấu cũng có 48 đội và lấy 32 đội đi tiếp, ban tổ chức đã xếp sẵn nhánh thi đấu theo công thức nhất bảng J gặp nhì bảng H, nhất bảng H gặp nhì bảng J… Điều này giúp các đội sớm biết mình sẽ ở nhánh nào, có thể gặp các đối thủ nào, và nếu tiến sâu sẽ có khả năng đụng độ các đội nào. Thậm chí, việc tính toán xếp nhất, nhì, ba ở bảng đấu của mình cũng có thể xảy ra nhằm lựa chọn đối thủ và nhánh đấu.

Nhưng tại U17 World Cup, 32 đội đi tiếp sẽ được xếp hạng và phân cặp. Cụ thể, 12 đội nhất bảng sẽ dự vào thành tích để xếp hạng từ 1 đến 12. Tiếp đó, 12 đội nhì bảng cũng làm tương tự để xếp hạng 13 đến 24. Công thức này lặp lại với 8 đội đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất, qua đó phân hạng các đội từ 25 đến 32.

Sau đó, ban tổ chức sẽ xếp cặp ở vòng 1/16 theo công thức: đội hạng 1 gặp đội hạng 32, đội hạng 2 gặp đội hạng 31, đội hạng 3 gặp đội hạng 30… cứ thế đến cặp cuối cùng là đội hạng 16 gặp đội hạng 17.

Thứ tự các đội nhất bảng.

Thứ tự các đội nhì bảng.

Thứ tự các đội xếp thứ ba.

Điều này khiến các đội phải chờ tất cả các trận vòng bảng thi đấu xong mới biết vị trí xếp hạng ở vòng sau của mình, đồng thời mang lại lợi thế cho các đội đạt thành tích cao ở vòng bảng. Ví dụ, U17 Tây Ban Nha nhất bảng H với 9 điểm, hiệu số +22, qua đó xếp hạng 1 ở bảng xếp hạng 32 đội. Nhờ vậy, họ sẽ chỉ phải gặp Uzbekistan, đội xếp hạng 32.

Trong khi đó, U17 Australia cũng xếp nhất bảng đấu của mình, nhưng họ chỉ có 5 điểm, là đội đầu bảng có ít điểm nhất nên chỉ đứng thứ 12 ở bảng xếp hạng 32 đội. Điều này khiến U17 Australia phải đụng độ U17 Senegal, đội nằm trong nhóm nhì bảng và đứng thứ 21.

Phân loại nhánh đấu vòng 1/16 U17 World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Trên thực tế, quy định này đã được FIFA áp dụng từ U17 World Cup 2025. Tuy vậy, có vẻ như cách xếp cặp này vẫn đang nằm trong quá trình đánh giá hiệu quả, nên đã chưa được FIFA đưa vào sử dụng tại World Cup 2026 vừa qua.

Việc FIFA sử dụng những giải đấu trẻ để thử nghiệm các điều lệ mới không còn là chuyện xa lạ. Còn nhớ tại U20 World Cup 2017, ban tổ chức từng đưa cách đá mới vào loạt đá luân lưu. Thay vì cố định đội đá trước, đội đá sau như thường lệ, FIFA cho hai đội được xen kẽ đá trước.

Ví dụ đội A đá trước ở lượt 1, sau đó đội B đá sau ở lượt 1, rồi thực hiện luôn việc đá trước ở lượt 2, rồi mới tới đội A đá quả thứ 2 của mình. Như vậy, các đội sẽ lần lượt được đá trước. Điều này được tính toán để giúp giảm bớt bất lợi tâm lý cho đội đá sau như kiểu đá luân lưu quen thuộc.

Tuy nhiên sau khi áp dụng tại U20 World Cup 2017, FIFA đã đánh giá lại tình hình và quyết định vẫn giữ nguyên kiểu đá luân lưu cũ với các giải đấu.

Với cách xếp cặp vòng loại trực tiếp, nếu việc áp dụng tại U17 World Cup từ nay tới năm 2029 (giải đấu diễn ra thường niên) mang lại hiệu quả tốt, rất có thể FIFA sẽ đưa công thức này vào World Cup 2030.