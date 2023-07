Từ chiều nay, Bắc Bộ hứng mưa lớn, vùng núi có nơi trên 150 mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (4/7), vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 3/7 đến 3h ngày 4/7 có nơi trên 80 mm như: Chế Là (Hà Giang) 89.4 mm, Đông Lợi (Tuyên Quang) 98.4 mm, Yên Hân (Bắc Kạn) 89.2 mm, Điềm Mặc (Thái Nguyên) 130.8 mm...

Từ chiều 4/7 đến sáng 5/7, Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to, vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Mưa dông kèm mưa lớn cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ còn kéo dài đến hết 6/7, thời gian mưa tập trung vào tối và đêm.

Từ chiều 4/7, miền Bắc đón mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung).

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị.

Nhận định thời tiết từ đêm 5/7 đến ngày 13/7, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ lúc chiều tối mưa rào và dông vài nơi, vùng núi đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Thanh Hóa đến Phú Yên ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.