Tử Chiến Trên Không có loạt chi tiết khác xa đời thật: Không tặc ngoài đời thảm hơn phim, cắt bỏ 1 tình tiết sống còn

Đang là phim Việt đứng đầu phòng vé, Tử Chiến Trên Không của đạo diễn Hàm Trần gây chú ý khi lấy cảm hứng từ vụ không tặc có thật, từng xảy ra tại sân bay Đà Nẵng vào năm 1978. Tuy vậy, ekip đạo diễn Hàm Trần vẫn có sự điều chỉnh đáng kể, mang đến nhiều thay đổi sáng tạo phục vụ cho khán giả đại chúng.

Nhân vật Bình là hư cấu

Trong vụ việc xảy ra năm 1978 ngoài đời thật, trên máy bay lúc đó chỉ có một cảnh vệ duy nhất. Còn trong Tử Chiến Trên Không, ngoài cảnh vệ chính thức Sơn (Ma Ran Đô đóng) thì còn có Bình (Thanh Sơn đóng), vốn là cảnh vệ nhưng giấu danh tính để đi thăm vợ sắp sinh. Thế nhưng khi không tặc xuất hiện, Bình đã xả thân giúp đỡ Sơn và phi hành đoàn chống chọi, bảo vệ hành khách.

Nhân vật Bình được tạo nên riêng cho phim.

Tuy không có trong vụ cướp máy bay năm 1978, nhưng nhân vật Bình lại gợi nhớ nhiều đến Nguyễn Đắc Thoại - nhân viên hàng không quả cảm của một vụ không tặc khác xảy ra vào năm 1979. Ông Thoại cũng từng có mặt tại họp báo Tử Chiến Trên Không, và xúc động với hình ảnh Bình có nhiều điểm giống với bản thân trên chuyến bay năm xưa: một mình chống chọi với 4 tên không tặc "khát máu".



Vật giấu vũ khí khác biệt

Ngay từ đầu phim Tử Chiến Trên Không, hình ảnh một vật được trùm cuối sử dụng để chứa lựu đạn đã khiến không ít khán giả phải để ý. Đặc biệt khi đi qua thiết bị soi chiếu, món đồ này lại cho thấy dấu hiệu bất thường. Cho đến cuối phim, ai nấy đều vỡ lẽ khi đây là vật chứa lựu đạn của bọn không tặc.

Tuy cũng có sự tương đồng về cách thức thực hiện, nhưng bọn không tặc trong vụ án có thật năm 1978 lại cất giấu vũ khí, lựu đạn trong một bức tượng thạch cao, với tiêu đề “Xin nhẹ tay, dễ bể - Ty Giáo dục Quảng Nam - Đà Nẵng kính tặng phòng học vụ Thành phố Hồ Chí Minh”.

Không có hành động bấm nút báo hiệu

Trong vụ cướp máy bay năm 1978 ngoài đời thật, một hành động nhanh trí của tiếp viên Thu Cúc đã góp phần quan trọng giúp cho buồng lái được an toàn đến khi máy bay đáp đất. Khi đang bị bọn không tặc khống chế, cô Thu Cúc đã nhanh tay bấm nút báo hiệu bí mật, gửi thông tin nguy hiểm đến buồng lái, nhờ đó cơ trưởng nhận định được tình hình và có biện pháp kịp thời.

Còn trong phim Tử Chiến Trên Không, hai tiếp viên (Kaity Nguyễn và Trâm Anh đóng) bị khống chế, hành hạ xuyên suốt. Không có hành động bấm nút tín hiệu nào được thực hiện, nhưng cơ trưởng và cơ phó vẫn kịp nhận biết tình hình và có biện pháp hợp lý, cố thủ bằng mọi giá trong buồng lái.

Kết cục của dàn không tặc

Sau 52 phút kinh hoàng, dàn không tặc đều trả giá đắt, nhưng bản phim và trường hợp có thật lại có điểm khác biệt. Trong Tử Chiến Trên Không, bốn tên không tặc đáng sợ đều bỏ mạng. Sửu (Bảo Định đóng) chết vì mất máu. Hai anh em Tí - Dần (Ray Nguyễn và Võ Điền Gia Huy đóng) thì bị tiêu diệt. Trong khi đó, Long (Thái Hòa đóng) tự kết liễu bằng lựu đạn. Ngoài ra, tên chủ mưu đã bị chính tay Bình triệt hạ.

Còn với vụ án năm 1978, bốn tên không tặc lần lượt bỏ mạng vì lựu đạn nổ, và do nhảy ra khỏi máy bay ở độ cao tử thần. Còn tên chủ mưu (ngoài đời tên An), hắn đã bị kết án tử hình.

Các chi tiết tra tấn, hành hạ đáng sợ

Dù lấy cảm hứng từ vụ không tặc năm 1978 nhưng Tử Chiến Trên Không vẫn có những biến tấu thông qua ý tưởng của đạo diễn Hàm Trần. Đặc biệt, những chi tiết máu me, tra tấn đáng sợ được làm khác đi, tạo hiệu ứng điện ảnh nhiều hơn.

Hai nữ tiếp viên có thể được xem là nạn nhân khổ nhất chuyến bay đó, khi liên tục bị bọn không tặc hành hạ. Từ bẻ tay đến cạy móng chân, các cô gái đều trải qua giờ phút kinh hoàng, nhưng sau cùng không chịu khuất phục và mở cửa buồng lái. Ngoài đời, hai tiếp viên Thu Cúc và Kim Thanh còn bị bắn vào chân, trong đó cô Kim Thanh lãnh 4 phát đạn, song vẫn không bỏ cuộc và giữ cánh cửa buồng lái đóng chặt.