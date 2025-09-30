Tử Chiến Trên Không có 1 mỹ nam “mặt búng ra phản diện”, trừng mắt thôi mà khán giả run cả người

Tử Chiến Trên Không do Điện ảnh CAND sản xuất hiện đang ghi dấu ấn mạnh mẽ tại phòng vé. Góp phần vào thành công của bộ phim này không thể không kể đến diễn viên Xuân Phúc - người thủ vai cơ trưởng Phong kiên định, mạnh mẽ, không nao núng trước bất cứ yêu cầu nào của không tặc.

Xuất hiện trong phim không nhiều như đội không tặc, cảnh vệ, Phong vẫn đúng chất một người chỉ huy có cái đầu lạnh, thành công chấn áp cơ phó Khanh - người không ít lần muốn mở cửa buồng lái để cứu vợ mình - chiêu đãi viên Trinh. Nhờ có sự kiên định, vững vàng của Phong, buồng lái - nơi tuyệt đối không được để cho người ngoài xâm phạm - mới có thể được bảo vệ đến gần phút chót.

Tạo hình của cơ trưởng Phong trong Tử Chiến Trên Không

Dù đảm nhận một vai chính diện tuyệt đối, từ đầu đến cuối chỉ một lòng muốn bảo vệ hành khác, đưa mọi người hạ cánh an toàn nhưng cơ trưởng Phong lại bị nhiều khán giả nghi ngờ là trùm cuối. Lý do là bởi gương mặt không biến sắc, ánh mắt sắc lạnh ngay cả khi nghe tiếng gào thét của các chiêu đãi viên. Đặc biệt khoảnh khắc Phong dùng súng đe dọa cơ phó Khanh, khán giả lại càng rén nhân vật này hơn.

Trên trang cá nhân của mình, chính Xuân Phúc cũng đăng tải dòng trạng thái tò mò rằng nếu Phong là phản diện thì câu chuyện sẽ đi về đâu. Dưới phần bình luận không ít bạn bè, đồng nghiệp trêu đùa rằng Phong có tố chất không tặc, "mặt búng ra phản diện" và nếu Phong mà bị mua chuộc thì có lẽ phim sẽ hết trong khoảng 20 phút bởi "con tướng" này quá mạnh.

Gương mặt đúng chất "búng ra phản diện" của Xuân Phúc

So với các diễn viên khác, Xuân Phúc gần như không phải quay cảnh hành động nhưng không phải vì vậy mà anh thiếu đất tỏa sáng. Trong phim, anh gần như gắn bó trọn vẹn với buồng lái, 99% thời lượng cảnh quay đều là diễn ra cùng bạn diễn Trần Ngọc Vàng. Đối với Xuân Phúc, việc phải diễn xuất với phông xanh, không được xem lại cảnh quay ở khoang hành khách và thiếu tương tác trực tiếp với dàn cast khác đã trở thành thử thách lớn. Anh phải dựa hoàn toàn vào trí tưởng tượng để hình dung những thứ sẽ diễn ra trong bối cảnh bầu trời, ghi nhớ mạch cảm xúc của kịch bản và tự kết nối tâm lý nhân vật.

Đặc biệt, dù không phải thực hiện những cảnh hành động nhưng việc diễn xuất trong một bối cảnh chật hẹp cùng khiến Xuân Phúc phải đối mặt với những rủi ro thể chất, anh từng bị thương nhẹ khi cửa buồng lái đập vào người. Để nhập vai thuyết phục, Xuân Phúc cùng Ngọc Vàng nhận được sự hướng dẫn trực tiếp từ phi công Trung Nam - nhân chứng của một vụ không tặc có thật trong lịch sử ngành hàng không Việt.

Nguyễn Xuân Phúc sinh năm 1992, sở hữu chiều cao 1,8m, được đào tạo bài bản về diễn xuất tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Về diễn xuất, anh từng đoạt giải Cánh diều Bạc năm 2013 với phim Chạm Tay Vào Nỗi Nhớ, giải Bạc tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc 2014 với phim Trái Tim Có Nắng.

Sau khi tốt nghiệp, Xuân Phúc quyết định Nam tiến để tìm kiếm cơ hội trong môi trường điện ảnh sôi động của TP.HCM. Tròn 10 năm lăn lộn, vượt qua không ít khó khăn, nam diễn viên cuối cùng cũng có bước ngoặt lớn khi Tử Chiến Trên Không trở thành phim trăm tỷ đầu tiên trong sự nghiệp, mở ra nhiều cơ hội mới và khẳng định vị thế đáng kỳ vọng của anh trên màn ảnh.