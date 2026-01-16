Trần Tùng Anh (28 tuổi), sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh. Điều cậu nhắc đến nhiều nhất khi nhìn lại tuổi thơ là sự hy sinh thầm lặng của bố mẹ. Dù kinh tế gia đình nhiều vất vả, bố mẹ vẫn chắt chiu để con trai học tập.

Học sinh chuyên Anh rẽ hướng theo công nghệ

Cấp 2, Tùng Anh học chuyên Anh tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2017, Tùng Anh sang Mỹ theo học bổng 100% học phí của Đại học Texas Christian (TCU), theo ngành Công nghệ thông tin.

Quyết định rẽ hướng từ ngoại ngữ sang công nghệ, theo cậu là lựa chọn có chủ đích, xuất phát từ mong muốn làm việc lâu dài tại Mỹ – nơi thị trường lao động, chính sách di trú đòi hỏi ngành nghề có tính cạnh tranh cao và kỹ năng kỹ thuật rõ ràng.

Trần Tùng Anh, chàng trai Việt làm việc tại Apple vừa trúng tuyển thạc sĩ Đại học Harvard, Mỹ.

Ngay từ năm nhất đại học, Tùng Anh chủ động tìm kiếm trải nghiệm thực tế. Mùa hè năm thứ nhất, nam sinh trúng tuyển vị trí thực tập sinh tại PwC Việt Nam, làm trong mảng quản trị rủi ro công nghệ và bảo mật hệ thống khách hàng. Trải nghiệm này giúp Tùng Anh sớm định hình hướng đi gắn với công nghệ và chính sách.

Gần 300 hồ sơ và quyết định ở lại Mỹ

Sau kỳ thực tập đầu tiên, Tùng Anh đặt mục tiêu xin thực tập tại Mỹ. Trong suốt nửa năm, Tùng Anh đều đặn gửi gần 100 hồ sơ mỗi tháng, đối diện với 300 email từ chối liên tiếp. Năm 2019, cậu lần lượt trúng tuyển thực tập tại một công ty mỹ phẩm của Mỹ, rồi sau đó là EY – một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big4).

Dù có năng lực và sự chuẩn bị, Tùng Anh thừa nhận cảm giác bất lợi luôn thường trực khi bước vào thị trường lao động Mỹ với tư cách sinh viên quốc tế. “ Có những lúc tôi tự hỏi liệu chỉ riêng xuất thân của mình đã đủ để đóng sập cánh cửa cơ hội hay chưa”, Tùng Anh chia sẻ.

Tùng Anh tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Texas Christian, Mỹ.

Khi nhiều du học sinh lựa chọn trở về nước, Tùng Anh đứng trước quyết định khó khăn khác: ở lại Mỹ hay về nước?

“Nếu người bản địa vẫn ở lại để theo đuổi tương lai của họ, tại sao tôi lại không thể?” , Tùng Anh đặt câu hỏi cho chính mình. Quyết định ở lại Mỹ trở thành bước ngoặt quan trọng, mở ra con đường cho Tùng Anh phát triển sự nghiệp sau này, trong đó có cơ hội làm việc tại Apple.

Email trúng tuyển Apple và cơ hội mở cửa Harvard

Quá trình ứng tuyển vào Apple là một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất với Tùng Anh. Sau khi vượt qua vòng hồ sơ, cậu được gọi phỏng vấn với 5 vòng, kéo dài trong 2 tháng theo cấp độ tăng dần. Tuy nhiên, thư mời phỏng vấn vòng đầu tiên rơi vào hộp thư rác – không phải một, mà ba lần, khiến anh bỏ lỡ lịch hẹn. Chỉ đến lần thứ 3, trong một khoảnh khắc tình cờ, Tùng Anh mới phát hiện email. Cậu liên hệ lại, nhận lịch phỏng vấn ngay trong ngày.

“ Gần như không có thời gian chuẩn bị chuẩn bị, thay vì hoàn hảo, tôi chọn cách tiếp cận trung thực, tập trung vào những giá trị mình có thể mang lại” , Tùng Anh kể.

Cậu rà soát lại các dự án đã tham gia, kinh nghiệm tích lũy và liên hệ trực tiếp với yêu cầu của Apple. Với chàng trai Việt, may mắn không đến ngẫu nhiên, mà chỉ xuất hiện khi bản thân đã sẵn sàng sau quãng đường dài nỗ lực.

Cuối tháng 2/2022, Tùng Anh trở thành chuyên viên phụ trách Chính sách bảo mật tại tập đoàn công nghệ Apple (Mỹ). Công việc của cậu tập trung nghiên cứu luật và quy định liên quan đến quyền riêng tư người dùng, từ đó hỗ trợ phát triển sản phẩm và dịch vụ của Apple.

Tùng Anh và Tim Cook, CEO của tập đoàn Apple, Mỹ.

Nhận thấy nhu cầu phải liên tục cập nhật kiến thức trong môi trường công nghệ thay đổi nhanh, Tùng Anh quyết định nộp hồ sơ học thạc sĩ. Tháng 11/2025, cậu nhận tin trúng tuyển chương trình thạc sĩ ngành Kỹ thuật Khoa học máy tính của Đại học Harvard, Mỹ.

Theo Tùng Anh, quá trình ứng tuyển không quá phức tạp về thủ tục, nhưng đòi hỏi ứng viên phải trả lời rõ hai câu hỏi cốt lõi: bản thân mang gì đến cho chương trình và cần gì từ chương trình.

“ Đây không phải là bài luận kể câu chuyện đời mình như bậc đại học, mà là cuộc đối thoại thẳng thắn về giá trị và mục tiêu”, Tùng Anh nói.

Tiến sĩ Beata.Jones, Giáo sư tại Đại học Texas Christian, Mỹ đánh giá Tùng Anh nổi bật nhờ “trí tuệ, chính trực, chuyên nghiệp”. Chàng trai Việt gây ấn tượng khả năng học hỏi nhanh, tính tò mò bẩm sinh và khả năng thích ứng linh hoạt để thành công trong bất cứ lĩnh vực nào.

Dự kiến cuối tháng 1/2026, Tùng Anh sẽ bắt đầu chương trình thạc sĩ 2 năm tại Harvard, Mỹ. Cậu ưu tiên các lớp về trí tuệ nhân tạo, song song với việc tiếp tục phát triển chuyên môn liên quan đến ví điện tử Apple, nơi giao thoa giữa công nghệ, tài chính và chính sách cư trú.

Gần 10 năm ở Mỹ, bài học lớn nhất mà Tùng Anh rút ra là sự bình tĩnh trước những lời từ chối. " Nhiều khi, chúng ta chỉ cần một lời đồng ý trong hàng trăm lần bị từ chối. Miễn là bạn đang kiên trì nỗ lực hết sức, điều tốt đẹp sẽ đến”, chàng trai Việt chia sẻ.