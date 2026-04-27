Từ câu chuyện huỷ hôn vì chồng sắp cưới ngoại tình: "Bóc phốt" thế nào để không vi phạm?

Cô gái cho biết lý do chia sẻ là vì trước đó hai bên đã làm lễ hỏi khá lớn, bà con, bạn bè ai cũng biết. Việc nói rõ ràng là để tôn trọng gia đình hai bên và mọi người xung quanh.



"Tới phút cuối cùng con vẫn cư xử đàng hoàng với anh. Vậy mà rốt cuộc anh lại làm chuyện đó, coi như đạp đổ hết niềm tin của con. Từ lúc ba con mất, anh cũng qua lại, lo lắng, làm tròn vai như con trong nhà. Nhưng vừa đúng 49 ngày của ba xong, con phát hiện anh phản bội con…" - cô gái viết.

Cô gái cho biết phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình sau 49 ngày bố mất.

Câu chuyện cô gái nhận được sự xót xa, chia sẻ của cộng đồng mạng. Dù vậy, nhiều người cũng đặt câu hỏi liệu "bóc phốt" như nào để không vi phạm pháp luật!

Hiểu đúng để không sai luật

Với nhiều năm hành nghề, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết việc cô gái đăng tải bài viết thông báo hủy hôn là không vi phạm pháp luật.

Mỗi người có quyền chia sẻ thông tin đến cuộc sống của mình, đặc biệt vụ việc diễn ra công khai và nhiều người biết đến. Việc lên tiếng cũng là cách thể hiện sự tôn trọng đối với gia đình và những người xung quanh.

Tuy nhiên, ranh giới pháp lý nằm ở cách thể hiện và nội dung được công bố. Nếu bài viết chỉ dừng lại ở việc trình bày sự việc theo góc nhìn cá nhân, với ngôn từ chừng mực, không xúc phạm, không quy kết nặng nề và không xâm phạm đời sống riêng tư của người khác, về cơ bản là phù hợp với quyền tự do ngôn luận và quyền bảo vệ danh dự của mình .

Nhưng cần đặc biệt lưu ý rằng việc đăng tải các nội dung mang tính riêng tư như tin nhắn, hình ảnh cá nhân khi chưa có sự đồng ý của người liên quan vẫn có thể bị xem là xâm phạm đời sống riêng tư, dù mục đích ban đầu chỉ là để chứng minh cho câu chuyện của mình.

Hiện pháp luật Việt Nam đã có những quy định khá rõ ràng về vấn đề này. Cụ thể, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; đồng thời có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn (điều 21 Hiến pháp 2013 quy định). Bên cạnh đó, điều 34 và điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 cũng khẳng định quyền danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân,...

Do đó, nếu việc "bóc phốt" đi xa hơn, như công khai danh tính kèm theo những lời lẽ mang tính công kích, hạ thấp danh dự hoặc đưa ra các thông tin chưa được kiểm chứng, thì rất dễ phát sinh rủi ro pháp lý. Khi đó, người đăng tải có thể bị xem xét về hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, thậm chí trong trường hợp nghiêm trọng còn có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác hoặc vu khống.

Về xử phạt hành chính, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội có thể bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm, theo điều 101 Nghị định 15/2020 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022),

"Cách lựa chọn an toàn nhất vẫn là chia sẻ có chừng mực, giữ giới hạn trong phạm vi câu chuyện của chính mình, tránh biến việc thông báo thành hành vi công kích cá nhân hoặc xâm phạm danh dự, hình ảnh, đời sống riêng tư của người khác" - luật sư Liên nói.



