Từ Camera AI đến kế hoạch hạ sát Lãnh tụ tối cao Iran

CNN dẫn lời một quan chức Israel cho biết, tình báo nước này đã xâm nhập vào hệ thống camera an ninh giao thông tại Tehran từ nhiều năm trước. Thông tin thu thập được cho phép Israel lập bản đồ chi tiết thành phố, xác định các mô hình di chuyển và xây dựng một bức tranh phức tạp, chi tiết về những gì đang diễn ra bên trong thủ đô của đối phương.

Trong khi đó, Financial Times cho biết camera chỉ là một phần của mạng lưới tình báo rộng lớn hơn, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Hệ thống này mô tả đây là "cỗ máy sản xuất mục tiêu", có khả năng xử lý và phân tích khối lượng dữ liệu lớn từ nhiều nguồn khác nhau.

Hệ thống phân tích dữ liệu quy mô lớn

Theo các nguồn tin, hệ thống này tổng hợp thông tin từ tình báo hình ảnh, tình báo con người, tình báo tín hiệu, các cuộc liên lạc bị chặn và ảnh vệ tinh. Dữ liệu sau khi xử lý sẽ được chuyển thành các tọa độ mục tiêu có độ chính xác cao.

Quá trình vận hành đòi hỏi năng lực tính toán cùng sự tham gia của đội ngũ chuyên gia công nghệ, kỹ sư và nhà phân tích dữ liệu nhằm thẩm định và điều chỉnh các hành động. Hệ thống được cho là đã được xây dựng và hoàn thiện trong nhiều năm qua.

Theo dõi hoạt động của lãnh đạo Iran

Một báo cáo cho biết các điệp viên Israel đã khai thác gần như toàn bộ hệ thống camera giao thông tại Tehran để theo dõi hoạt động của Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: AP

Theo Financial Times , việc theo dõi không chỉ tập trung vào tuyến đường di chuyển mà còn vào đội ngũ bảo vệ, vệ sĩ và tài xế của các quan chức cấp cao nhằm phân tích thói quen và lịch trình sinh hoạt. Dữ liệu thời gian thực, bao gồm hình ảnh từ các camera hướng về khu nhà riêng của ông Khamenei, được cho là đã được mã hóa và truyền về các máy chủ đặt tại Tel Aviv và miền nam Israel.

Nguồn tin cho biết, thông qua hệ thống camera này, tình báo Israel có thể xác định vị trí đỗ xe của đội cận vệ cũng như xác nhận thời điểm diễn ra các cuộc họp.

Thông tin về kế hoạch tấn công

Kế hoạch nhằm vào ông Khamenei đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước và được điều chỉnh khi có thông tin rằng Lãnh tụ tối cao sẽ tham dự một cuộc họp trực tiếp tại nhà riêng.

Vào ngày diễn ra chiến dịch, hệ thống camera bị xâm nhập được sử dụng để xác nhận cuộc họp diễn ra theo kế hoạch. Quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công được tiến hành vào ban ngày nhằm tạo yếu tố bất ngờ chiến thuật, bất chấp sự chuẩn bị của phía Iran.