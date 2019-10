Từ buôn gỗ lậu đến thiết lập đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Sinh sống ở khu vực biên giới của huyện Thanh Chương, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Thế Lâm, Lương Thị Thương, Trần Văn Tường và Phan Đình Hoàng cùng bàn bạc, rủ nhau vận chuyển, buôn bán ma túy nhằm kiếm lợi nhuận cao.



Ngày 12-10-2019, khi bọn chúng đang đưa "hàng" đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Đối tượng Trần Văn Tường và Phan Đình Hoàng.

Xã Hạnh Lâm và Thanh Sơn của huyện Thanh Chương (Nghệ An) là 2 trong số 5 xã tiếp giáp biên giới với nước bạn Lào.

Do sinh sống sát khu vực biên giới, nên nhiều người dân ở đây thường xuyên vượt biên trái phép sang Lào để buôn bán gỗ lậu, trong đó có Nguyễn Thế Lâm (SN 1976), Trần Văn Tường (SN 1979) và Phan Đình Hoàng (SN 1962) đều trú tại xã Hạnh Lâm, Thanh Chương.

3 đối tượng này quen biết rồi thân nhau sau những lần sang Lào buôn bán gỗ lậu. năm 2018, nhiều lần sang Lào làm ăn, các đối tượng có nhiều mối quan hệ với người Lào, trong số đó có các đối tượng bán ma túy.

Nghĩ công việc buôn bán gỗ làm ăn vất vả, thu nhập không được bao nhiêu, nên Lâm, Tường và Hoàng cùng bàn bạc, tìm kiếm các mối mua bán ma túy từ Lào rồi vận chuyển về nước để bán kiếm lời.

Cặp nhân tình Lương Thị Thương và Nguyễn Thế Lâm.



Nguyễn Thế Lâm đã có vợ và 3 người con đều sinh sống tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tuy vậy hắn thường xuyên qua lại cặp bồ với Lương Thị Thương, SN 1985, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương (có chồng đã chết, có 2 con nhỏ).

Ngày 12-10-2019, Lâm rủ Thương vận chuyển ma túy từ xã Hạnh Lâm xuống thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương).

Để che mắt lực lượng chức năng, cũng như gia đình, Lâm và Thương đi 2 xe máy, trước khi xuất phát Lâm nói Thương mang ma túy đi sau, còn Lâm xuống thị trấn Dùng chờ trước.

3kg ma túy đá trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.



Khoảng 17h30' cùng ngày, cả hai đối tượng gặp nhau, rồi lên xe Taxi để xuống đường tránh TP Vinh thuộc xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Quá trình theo dõi di biến động của 2 đối tượng này, Công an huyện Thanh Chương đã huy động tối đa lực lượng của đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, kết hợp với trinh sát của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an Nghệ An).

Tại tuyến đường tránh TP Vinh, khi Lâm và Thương đang chờ xe khách để đi vào phía Nam, thì các tổ công tác ập vào, khống chế bắt quả tang, cả hai đều sững sờ, bàng hoàng bị bắt cùng 3kg ma túy dạng đá và 4.900USD mang theo.

Cùng thời điểm bắt giữ Lâm và Thương, các tổ công tác còn lại đồng loạt bắt giữ Trần Văn Tường và Phan Đình Hoàng ngay tại nhà ở của hai đối tượng.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Chương, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, Tường và Hoàng đã đưa cho Lâm 15.000USD để mua ma túy từ Lào, rồi chỉ đạo Lâm và Thương vận chuyển ma túy vào phía Nam để tiêu thụ.

Một cán bộ trinh sát Công an huyện Thanh Chương cho biết: mục đích ban đầu của các đối tượng là sẽ mua ma túy với số lượng lớn hơn, nhưng do hết tiền nên chỉ mua được 3kg ma túy dạng đá.

Hiện tại Công an huyện Thanh Chương đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng nêu trên và tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.