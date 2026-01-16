Xe tăng T-90 xuất hiện trong cuộc duyệt binh của Ấn Độ.

Xe tăng T90 thế hệ thứ ba, tên lửa hành trình siêu âm BrahMos và pháo phòng không Schilka thời Liên Xô nằm trong số các loại vũ khí của Nga được giới thiệu tại cuộc duyệt binh hoành tráng nhân kỷ niệm Ngày Quân đội lần thứ 78 của Ấn Độ hôm 15 tháng 1, theo RT.

Ngày Quân đội được tổ chức vào ngày 15 tháng 1 để kỷ niệm ngày Trung tướng Kodandera M Cariappa trở thành tổng tư lệnh đầu tiên của Quân đội Ấn Độ vào năm 1949.

Vào ngày hôm đó, vị Tư lệnh tối cao cuối cùng của quân đội Anh, Tướng Francis Roy Bucher, đã chính thức bàn giao quyền chỉ huy cho Cariappa.

Lễ duyệt binh Ngày Quân đội được tổ chức hàng năm, phô diễn sức mạnh quân sự của Ấn Độ. Các huân chương và danh hiệu về lòng dũng cảm cũng được trao tặng vào ngày này như một sự tôn trọng đối với lòng dũng cảm và sự hy sinh của lực lượng vũ trang đất nước.

Theo truyền thống, cuộc duyệt binh được tổ chức ở Delhi, nhưng gần đây địa điểm đã được luân chuyển đến các thành phố khác nhau nhằm tăng cường sự hiện diện của lực lượng vũ trang trong công chúng.

Là một trong những nước nhập khẩu quốc phòng lớn nhất thế giới, Ấn Độ từ lâu đã phụ thuộc rất nhiều vào Nga về thiết bị và công nghệ.

New Delhi và Moscow đã hé lộ về các dự án mới liên quan đến chuyển giao công nghệ cho các nền tảng hàng không, hải quân và tên lửa, trong bối cảnh Ấn Độ đang thúc đẩy sản xuất trong nước theo sáng kiến "Sản xuất tại Ấn Độ".

Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, Tướng Upendra Dwivedi, cho biết lực lượng tên lửa-rocket mà Ấn Độ đề xuất có thể được xây dựng dựa trên các loại vũ khí bao gồm tên lửa hành trình siêu âm BrahMos.

Sản phẩm này được sản xuất bởi BrahMos Aerospace, một liên doanh giữa DRDO và NPO Mashinostroyeniya của Nga.

Khoảng 60% trang thiết bị quân sự của Ấn Độ có nguồn gốc từ Nga, và hai nước đã bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác.

Tên lửa BrahMos có tốc độ hành trình 3.700 km/h, cao hơn mức 3.100 km/h của bản gốc P-800 Oniks do Nga chế tạo. Một quả đạn BrahMos nặng tới ba tấn, gấp đôi tên lửa Tomahawk của Mỹ.

Sự kết hợp giữa tốc độ cao và khối lượng lớn giúp BrahMos có động năng khổng lồ khi va chạm với mục tiêu, bên cạnh sát thương chủ yếu của đầu đạn bán xuyên giáp nặng 200-300 kg.

Đòn đánh từ tên lửa BrahMos có thể vô hiệu hóa hầu hết các loại tàu chiến lớn, hiện đại nhất thế giới, bao gồm cả siêu tàu sân bay Mỹ, chỉ với một phát bắn trúng đích.

Quan trọng hơn, loại tên lửa này có thể duy trì tốc độ siêu thanh trong suốt hành trình bay bám biển ở độ cao chỉ 3-4 m, khiến việc phát hiện và đánh chặn chúng là cực kỳ khó khăn.

Quả đạn BrahMos có thể thực hiện động tác cơ động hình chữ S trước khi lao vào mục tiêu, giảm đáng kể khả năng đánh chặn của đối phương.

Một tàu chiến hiện đại có thể đối phó với một tên lửa BrahMos bằng hệ thống phòng thủ đa tầng, từ các loại tên lửa đối không đến pháo phòng thủ cực gần (CIWS) và mồi bẫy.

Tuy nhiên, phe tấn công có thể xuyên thủng lớp rào chắn này bằng cách bắn nhiều quả BrahMos cùng lúc, vượt quá khả năng đánh chặn của bất kỳ chiến hạm nào.

Nếu tàu chiến đối phương nằm trong tầm 120 km, BrahMos có thể bay theo quỹ đạo thấp cách mặt biển chỉ 4 m kể từ khi phóng cho tới lúc đâm vào mục tiêu.

Trong trường hợp mục tiêu ở khoảng cách trên 120 km, quả đạn sẽ lựa chọn phương án bay hỗn hợp để tăng tầm bắn, nhưng cũng dễ bị phát hiện trong giai đoạn bay ở tầm cao 14 km hơn.

Nhưng trong cả hai trường hợp, tàu chiến chỉ có tối đa 30 giây để phát hiện, khóa mục tiêu và phóng đạn đánh chặn tên lửa BrahMos.