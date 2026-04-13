HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ bỏ công việc có mức thu nhập trăm triệu, du học sinh trở về Việt Nam theo đuổi ước mơ

Ngọc Châu |

Đó là câu chuyện của anh Hoàng Tiến Dũng (sinh năm 1991, Hà Nội). Hiện anh Dũng đang điều hành một trung tâm tiếng Anh.

Anh Hoàng Tiến Dũng (SN 1991) tốt nghiệp ĐH Keuka (New York, Mỹ) ngành Quản trị kinh doanh và từng nhận được lời mời làm việc tại tập đoàn nước ngoài với mức lương hơn 100 triệu đồng, thế nhưng anh quyết định từ chối để trở về Việt Nam.

Quyết định này của anh Dũng khiến gia đình, người thân có phần bất ngờ. Anh cho biết, thời điểm đó bố mẹ bất ngờ đổ bệnh nặng, khiến anh nhận ra quỹ thời gian dành cho gia đình là hữu hạn. Vì vậy, chỉ sau một năm tốt nghiệp, anh đã lựa chọn quay về Việt Nam.

Anh Hoàng Tiến Dũng (SN 1991)

Trở về nước, anh bắt đầu bằng việc mở những lớp học nhỏ ngay trong ngõ, dạy cho một số học sinh và người thân nhằm cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh. Đồng thời, mỗi năm anh cũng dành thời gian đến các trường tiểu học ở những tỉnh lẻ để tổ chức các cuộc thi tiếng Anh.

Qua quá trình này, anh nhận ra nhiều người học tiếng Anh theo kiểu “chắp vá”, thiếu tính ứng dụng thực tế, khiến việc học trở nên nhàm chán và dễ bỏ cuộc. Anh cho rằng giải pháp nằm ở việc xây dựng một lộ trình học tập rõ ràng, tập trung vào khả năng ứng dụng, học để sử dụng được ngay, thay vì chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ kiến thức. Từ định hướng đó, anh đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để thành lập trung tâm luyện nói tiếng Anh đầu tiên của mình.

Trong quá trình giảng dạy, anh Dũng theo đuổi triết lý phổ cập tiếng Anh với chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Phương pháp của anh tập trung kết hợp đầy đủ bốn kỹ năng nghe, nói đọc, viết trong từng bài học, giúp học viên không chỉ nắm vững lý thuyết mà còn có thể ứng dụng vào thực tế.

Nhìn lại hành trình đã qua, anh Hoàng Tiến Dũng bày tỏ niềm tự hào với lựa chọn trở thành một nhà giáo. Với anh, đây không chỉ là cơ duyên mà còn là một quyết định mang tính định mệnh.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại