Từ bát bánh đa cua đến VNeID: Xem Pew Pew và Duy Thẩm chỉ cách "Kiến tạo Đất nước" từ các nội dung giản đơn nhất

Khi nhắc đến những chữ “kiến tạo đất nước”, nhiều người thường nghĩ ngay đến những công trình vĩ mô, những dự án mang tầm quốc gia, hay những quyết sách lớn lao. Thế nhưng, trong kỷ nguyên số, hành trình ấy đôi khi lại bắt đầu từ những việc nhỏ bé, giản dị hơn rất nhiều.

Đó là điều được những streamer quen thuộc của Việt Nam chia sẻ trong talkshow “Kiến tạo đất nước – Màn hình và đường truyền Internet”, Hoàng Văn Khoa (hay Pew Pew) và Ngô Đức Duy (hay Duy Thẩm). Một thông điệp đáng chú ý của những nhà sáng tạo nội dung số này là: kiến tạo đất nước không đòi hỏi nội dung phức tạp, cũng chẳng cần những sản phẩm “câu view” nhất thời. Điều quan trọng là giá trị mà mỗi nội dung mang lại cho cộng đồng.

Talkshow “Kiến tạo đất nước – Màn hình và đường truyền Internet” với các khách mời bao gồm thầy Đinh Ngọc Sơn, streamer Pew Pew và Reviewer Duy Thẩm.

Giá trị lan tỏa bền vững thay vì hiệu ứng tức thời

Pew Pew, streamer tiên phong với hàng triệu người theo dõi và từng thu về hàng tỷ đồng từ livestream bán nông sản, chia sẻ một quan điểm bất ngờ: "Có những bạn chỉ cần đăng về khu phố của mình, bến sông, bến nước, cánh đồng, ngọn núi... hay giới thiệu cái đặc sản ở khu vực của mình thôi đã là một cái gì đấy rất là khác biệt rồi." Anh nhấn mạnh rằng không cần tìm kiếm những nội dung "quá viral", đôi khi chỉ cần một video giản đơn giới thiệu bát bánh đa cua Hải Phòng hay dòng sông quê nhà cũng đã tạo nên sự khác biệt đáng kể.

Cùng với đó, Duy Thẩm, reviewer công nghệ được biết đến với phong cách hài hước và trung thực, lại đưa ra lời khuyên thiết thực hơn: "Hãy về nhà, hãy nói chuyện với bố mẹ, cô gì, chú bác, hãy cho họ biết là ví dụ như từ những cái đơn giản là VNeID bên trong ứng dụng đấy nó có những cái như thế nào, nó hay ho ra sao, nó tiện lợi như thế nào." Duy Thẩm đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "cảnh giác cho những thế hệ lớn tuổi" về các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.

Streamer Hoàng Văn Khoa (hay Pew Pew)

Thông điệp từ cả hai nhà sáng tạo nội dung số này rất rõ ràng: nội dung không cần phức tạp hay "câu view", mà cần gần gũi, hữu ích và có giá trị thực sự cho cộng đồng. Một video hướng dẫn người già sử dụng ứng dụng chính phủ, một clip cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, hay đơn giản là chia sẻ về nét đẹp quê hương đều có thể trở thành những đóng góp thiết thực.

Điều này dẫn đến một câu hỏi quan trọng về giá trị bền vững của nội dung số. Duy Thẩm phân tích sâu sắc: "Các bạn hoàn toàn có thể đăng một cái nội dung câu view gì đấy và rất nhiều người sẽ biết bạn chỉ ngay sau một đêm. Nhưng việc họ biết đến bạn như thế nào, họ nhớ về bạn như thế nào và bạn có thể phát triển được cái từ như thế nào từ cái nội dung mà bạn đem đến cho cộng đồng thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác."

Nhận định này chạm đến trọng tâm của vấn đề: nội dung "câu view" có thể tạo sự chú ý nhanh chóng nhưng khó có thể tồn tại lâu dài. Ngược lại, những video nhỏ bé nhưng mang tính giáo dục, hướng dẫn thiết thực sẽ được cộng đồng ghi nhớ và trân trọng hơn.

Như Duy Thẩm tiếp tục nhấn mạnh: "Nếu như bạn đem đến cho mọi người một cái giá trị tiêu cực, bạn sẽ nhận về những cái nhìn tiêu cực, bạn sẽ được biết đến với những cái giá trị tiêu cực và ngược lại." Đây chính là cách "kiến tạo" theo nghĩa xây dựng niềm tin và tri thức chung cho xã hội từng bước một.

Reviewer Ngô Đức Duy (hay Duy Thẩm)

Kiến tạo đất nước từ văn hóa và đời sống số

Trong talkshow “Kiến tạo đất nước – Màn hình và đường truyền Internet”, quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình của thầy Đinh Ngọc Sơn, Bí thư Chi bộ khu dân cư 9 phường Cầu Giấy và người đã biến phòng khách nhà mình thành lớp học chuyển đổi số cho người cao tuổi, bổ sung với góc nhìn sâu sắc hơn.

Thầy cảnh báo về nguy cơ "những cái trào lưu mà câu view, những cái trào lưu để cho những cái các em phổ thông cấp một cấp hai xem những cái nội dung nó không có một cái bổ ích gì cả."

Thay vào đó, thầy Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc "kiến tạo đất nước trên cái giá trị nền tảng của văn hóa" trong không gian số. Ông giải thích: "Chúng ta nhờ có công nghệ nó không phải là chỉ là kết nối ở bên trong dân tộc mà chúng ta đem những giá trị văn hóa ra bên ngoài các quốc gia, tức là nó mang tính toàn cầu."

Thầy Đinh Ngọc Sơn, Bí thư Chi bộ khu dân cư 9 phường Cầu Giấy

Quan điểm này được Pew Pew hưởng ứng mạnh mẽ khi anh khuyến khích: "Giới thiệu quê hương của mình không chỉ đến với bạn bè trong nước mà còn cả quốc tế nữa. Chỉ những điều nhỏ nho đấy thôi. Từ từ tích cóp lại một ngày nào đó các bạn sẽ nổi tiếng và quê hương đất nước mình cũng ngày càng sẽ đi lên."

Đặc biệt đáng chú ý là sự quan tâm của Duy Thẩm đến vấn đề an toàn mạng. Anh cảnh báo: "Trong thời đại số rồi mình chuyển đổi số, những cái đối tượng xấu họ cũng chuyển đổi số, họ cũng sẽ có những cái tác động rất là xấu ở trên môi trường số." Việc giáo dục cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi, về cách nhận biết và phòng tránh lừa đảo trực tuyến không chỉ là bảo vệ tài sản cá nhân mà còn góp phần xây dựng một môi trường số lành mạnh, an toàn cho toàn xã hội.

Thông qua cuộc trò chuyện này, cả ba khách mời đã chỉ ra rằng "kiến tạo đất nước" không phải lúc nào cũng bắt đầu từ những kế hoạch vĩ mô hay ngân sách khổng lồ. Một chỉ dẫn công nghệ cho người già, một video giới thiệu đặc sản quê hương, một clip dạy cách chống lừa đảo đều có thể góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp và an toàn hơn.

Như Pew Pew và Duy Thẩm đã khẳng định: hãy bắt đầu từ điều đơn giản, nhưng phải có ích và mang giá trị tích cực thực sự. Trong thời đại số, mỗi smartphone đều có thể trở thành một công cụ kiến tạo, và mỗi nội dung tích cực đều có thể là một viên gạch nhỏ xây dựng nên tương lai tốt đẹp của đất nước.