Từ Bắc Kinh, Tổng thống Putin tiết lộ đã báo tin cho ông Trump: Cuộc gặp Nga-Ukraine sẽ diễn ra ở Moscow?

Cuộc gặp Nga - Ukraine tại Moscow?

Phát biểu trước truyền thông tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, ông sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow.

Ông Putin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị ông tổ chức cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine.

"Ông Donald hỏi tôi liệu có thể tổ chức một cuộc gặp như vậy hay không. Tôi trả lời là có thể. Cuối cùng, nếu ông Zelensky sẵn sàng, hãy để ông ấy đến Moscow. Cuộc gặp đó sẽ diễn ra", ông Putin nói và cho biết thêm rằng ông đã thông báo với ông Trump về khả năng tiến hành cuộc gặp.

Trước đó, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng ông "chưa bao giờ loại trừ khả năng" gặp ông Zelensky, nhưng băn khoăn liệu "cuộc gặp đó có ý nghĩa gì hay không".

Ông Putin cho rằng vẫn còn tia hy vọng ở cuối đường hầm, nhưng nếu không, họ sẽ buộc phải giải quyết vấn đề bằng biện pháp quân sự. Ông cũng cho biết các lực lượng Nga đang tiến công trên tất cả các mặt trận tại Ukraine.

Thông tin được ông Putin hé lộ trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, sau khi dự lễ duyệt binh của Trung Quốc nhân lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít.

Liên quan đến vấn đề Ukraine, ông Putin nhấn mạnh rằng, Nga không phản đối quyền của Ukraine trong việc tự do hoạt động kinh tế, bao gồm cả việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Tuy nhiên, Nga luôn phản đối việc Ukraine gia nhập NATO, và cho rằng an ninh của Ukraine không thể được đảm bảo bằng cách gây tổn hại đến an ninh của Nga.

Ông Putin cũng khẳng định Nga chưa bao giờ đặt vấn đề rằng Ukraine sẽ được đảm bảo an ninh nếu đổi lấy lãnh thổ. Theo ông, chính quyền Ukraine cần tổ chức trưng cầu dân ý để giải quyết các vấn đề lãnh thổ.

Ông cho rằng, cần phải tôn trọng quan điểm của những người đã lựa chọn sống trong lãnh thổ thuộc Nga.

"Thành thật mà nói, tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không chiến đấu vì lãnh thổ, mà vì quyền con người — quyền được nói tiếng mẹ đẻ, được sống trong khuôn khổ văn hóa, truyền thống được truyền lại từ cha ông", ông Putin nói.

Chuyến thăm 4 ngày của ông Putin tới Trung Quốc

Tổng thống Putin đề cao kết quả chuyến thăm Trung Quốc và nhắc đến các thỏa thuận trong lĩnh vực năng lượng. Theo ông, Moscow cùng Bắc Kinh đã đạt được đồng thuận về dự án "Sức mạnh Siberia 2", và cả hai bên đều hài lòng với kết quả đàm phán.

"Sức mạnh Siberia 2" là dự án cung cấp khí đốt từ các mỏ ở Tây Siberia sang Trung Quốc qua lãnh thổ Mông Cổ, với sản lượng dự kiến 50 tỷ mét khối mỗi năm. Hợp đồng kéo dài 30 năm.

Ông Putin nhận định Trung Quốc vẫn là động lực của nền kinh tế toàn cầu, nhưng nhu cầu về năng lượng ngày càng tăng. Việc Nga cung cấp khí đốt sẽ giúp giải quyết vấn đề này.

Tổng thống Nga đánh giá cao sáng kiến quản trị toàn cầu do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất, gọi đây là sáng kiến đúng thời điểm. Ông cho rằng sự đoàn kết của các quốc gia tham dự hội nghị tại Trung Quốc thể hiện tinh thần tích cực và niềm tin vào việc đạt được các mục tiêu chung.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, thế giới đa cực đang dần hình thành, nhưng điều đó không có nghĩa là các thế lực bá quyền mới sẽ xuất hiện — mọi quốc gia đều cần được đối xử bình đẳng.

Ngày 3/9, ông Putin kết thúc chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Trung Quốc. Trước đó, ông đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, tổ chức nhiều cuộc gặp song phương tại Bắc Kinh, và tham gia hội đàm ba bên với sự góp mặt của Tổng thống Mông Cổ.