Từ Anime thông dụng này đã chính thức được thêm vào từ điển tiếng Anh Oxford

Từ điển tiếng Anh Oxford (OED) là cơ quan có thẩm quyền về ngôn ngữ tiếng Anh, được chấp nhận rộng rãi nhất và được cập nhật hàng quý, với các ý nghĩa được sửa đổi và thêm từ mới khi ngôn ngữ của chúng ta tiếp tục phát triển. Đôi khi những từ này là những từ hoàn toàn mới, đôi khi chúng là những từ, từ các ngôn ngữ khác, đã được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Quý vừa qua, 23 từ tiếng Nhật mới đã chính thức được thêm vào OED, cho thấy mức độ ảnh hưởng của văn hóa Nhật Bản trên thế giới.

Đặc biệt, một trong những từ mới này được otaku đặc biệt quan tâm, bởi vì nó là một từ được tạo ra hoàn toàn dành cho anime, manga và light Novel, đó là "isekai". Ngày nay, isekai đang là một trong những thể loại phổ biến và được yêu thích nhất. Bây giờ, từ này đã chính thức được thêm vào OED, khiến nó không chỉ là một từ tiếng Nhật, mà còn là một sự bổ sung cho ngôn ngữ tiếng Anh, nhờ vào tầm ảnh hưởng của nó trên toàn thế giới trong những năm gần đây.

Nguồn gốc và tác động của Isekai

Từ isekai được viết bằng tiếng Nhật là 異世界, có thể được dịch là "thế giới khác". Để một câu chuyện thuộc thể loại isekai, nhân vật chính phải được chuyển từ thế giới của chúng ta sang một thế giới khác (thường là thế giới giả tưởng), nơi họ phải học cách sống sót, chiến đấu để sinh tồn và thường là không có hy vọng quay trở lại thế giới ban đầu.

Isekai là một khái niệm bắt nguồn từ văn hóa dân gian Nhật Bản, đặc biệt là trong câu chuyện về Urashima Tarou, một ngư dân được đưa đến một thế giới huyền diệu dưới đáy biển sau khi cứu được một con rùa.

Isekai đã xuất hiện được một thời gian trong thế giới anime và bắt đầu thực sự nổi tiếng vào những năm 2010, nhưng giờ đây đã được đưa lên hàng đầu nhờ thành công gần đây của The Boy and the Heron của Studio Ghibli. Bộ phim kể về một cậu bé bị kéo vào một thế giới phép thuật qua một tòa tháp và cậu phải tìm cách trở về nhà của mình. Bộ phim nay và Spirited Away của Studio Ghibli đều giành được Giải Oscar.

Hay những tác phẩm khác của thể loại isekai cũng rất nổi tiếng như That Time I Got Reincarnated as a Slime, Konosuba: God's Blessing on this Wonderful World... Tất cả đã góp phần khiến isekai trở thành một thể loại được giới thiệu với thế giới rộng lớn hơn.

Tại sao việc đưa Isekai vào OED lại quan trọng?

Với chiến thắng phim hoạt hình hay nhất của The Boy and the Heron, đã tạo nên sự khuấy động trong thế giới anime và điện ảnh phương Tây, isekai đã chuyển từ một thứ mà chỉ những người hâm mộ anime mới biết sang một thứ mà những người khác cũng đang tìm hiểu.

Thể loại này đã tồn tại nhiều năm trên các phương tiện truyền thông quốc tế, bao gồm cả những câu chuyện nổi tiếng như Alice ở xứ sở thần tiên, Phù thủy xứ Oz và Peter Pan đều có những khái niệm giống nhau. Nhưng tất nhiên, từ tiếng Nhật isekai chưa bao giờ được dùng để mô tả chúng.

Tuy nhiên, giờ đây isekai đã được chọn để thêm vào OED trong quý này, cho thấy rằng việc mọi người nói về nó bằng tiếng Anh trên khắp thế giới là đủ quan trọng.

Ngoài ra, một số từ tiếng Nhật khác được thêm vào OED ví dụ như "katsu" - một dạng chiên thức ăn, "omotenashi" - một từ dùng để mô tả lòng hiếu khách, "kintsugi" - nghệ thuật sửa chữa những đồ hư hỏng được chế tác từ gốm, vàng, bạc, bạch kim... Các từ này được lựa chọn bởi Đại học Ngoại ngữ Tokyo cùng với các biên tập viên của Từ điển tiếng Anh Oxford.