Phòng CSGT Hà Nội ngày 2/11 cho biết đã xử phạt 3 triệu đồng với anh Nguyễn Tuấn H (SN 2006, trú Hải Phòng) vì lái mô tô chở quá số người và không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe công nghệ.

Vụ việc được xác minh sau khi video ghi lại được lan truyền trên mạng xã hội Facebook. Khoảng 19h30 ngày 30/10/2025, tại số nhà 204 đường Trần Duy Hưng, phường Cầu Giấy, Hà Nội, anh H đã điều khiển xe mô tô biển số 29BK-092.xx có các hành vi vi phạm: chở quá số người quy định (chở ba); người điều khiển và người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm.

Tài xế H. bị công an xử phạt - Ảnh: Cục CSGT

Anh H khai nhận đã mượn xe của người họ hàng để chạy xe công nghệ (hãng Bee). Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 cùng Công an xã xác minh và lập biên bản xử lý.

Anh H đã nhận thức rõ hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ và cam kết không tái phạm.

Theo Nghị định số 168/NĐ-CP, anh H bị xử phạt 3.000.000 đồng cho các lỗi vi phạm.

Cục CSGT khẳng định đây là lời cảnh tỉnh về ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.