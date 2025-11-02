HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xử phạt tài xế xe công nghệ chở 3 cô gái trên đường Trần Duy Hưng

Trang Anh |

Cục CSGT khẳng định đây là lời cảnh tỉnh về ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Phòng CSGT Hà Nội ngày 2/11 cho biết đã xử phạt 3 triệu đồng với anh Nguyễn Tuấn H (SN 2006, trú Hải Phòng) vì lái mô tô chở quá số người và không đội mũ bảo hiểm khi chạy xe công nghệ.

Vụ việc được xác minh sau khi video ghi lại được lan truyền trên mạng xã hội Facebook. Khoảng 19h30 ngày 30/10/2025, tại số nhà 204 đường Trần Duy Hưng, phường Cầu Giấy, Hà Nội, anh H đã điều khiển xe mô tô biển số 29BK-092.xx có các hành vi vi phạm: chở quá số người quy định (chở ba); người điều khiển và người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm.

Xử phạt tài xế xe công nghệ chở 3 cô gái trên đường Trần Duy Hưng- Ảnh 1.

Tài xế H. bị công an xử phạt - Ảnh: Cục CSGT

Anh H khai nhận đã mượn xe của người họ hàng để chạy xe công nghệ (hãng Bee). Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 cùng Công an xã xác minh và lập biên bản xử lý.

Anh H đã nhận thức rõ hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ và cam kết không tái phạm.

Theo Nghị định số 168/NĐ-CP, anh H bị xử phạt 3.000.000 đồng cho các lỗi vi phạm.

Cục CSGT khẳng định đây là lời cảnh tỉnh về ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Cảnh báo nóng liên quan bảo hiểm của tất cả người dân
Tin bão số 13, bão Kalmaegi: Các tỉnh ven biển nào có thể có gió giật trên cấp 17?Tin bão số 13, bão Kalmaegi: Các tỉnh ven biển nào có thể có gió giật trên cấp 17?

Theo trung tâm dự báo, vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17.

Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

tai nạn

báo mới

VnExpress

đường trần duy hưng

Phòng CSGT Hà Nội

phường Cầu Giấy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại