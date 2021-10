Từ ân nhân trở thành kẻ giết người

Ngày 19/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phùng Văn Quý (SN 1968, trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) 14 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Đạo (SN 1971, ở huyện Ba Vì).

Theo bản án sơ thẩm, Quý và anh Đạo là bạn bè thân thiết. Do cần tiền để làm ăn kinh tế nên anh Đạo hỏi mượn Quý thửa đất đang thế chấp ngân hàng để vay vốn và Quý đồng ý.

Ngày 26/10/2010, vợ chồng anh Đạo nhờ vợ chồng Quý thế chấp thửa đất có diện tích 1201m2 (là tài sản của vợ chồng Quý) để đảm bảo cho khoản vay của mình tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Tây, Phòng Giao dịch Techcombank Sơn Tây. Sau đó, vợ chồng Quý và vợ chồng anh Đạo cùng nhau đến Phòng Giao dịch Techcombank Sơn Tây để lập hợp đồng thế chấp thửa đất trên đảm bảo nghĩa vụ trả nợ và các khoản khác của vợ chồng anh Đạo.

Với sự giúp đỡ của vợ chồng Quý, vợ chồng anh Đạo đã vay được của ngân hàng 830 triệu đồng, thời hạn vay 150 tháng, ngày trả cuối cùng là 29/5/2023. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, do làm ăn thua lỗ nên anh Đạo đã không trả nợ theo cam kết, dẫn đến ngân hàng khởi kiện ra Tòa án yêu cầu phải thanh toán tổng số tiền gốc và lãi là hơn 1,6 tỷ đồng.



Quá trình giải quyết vụ kiện, Tòa án tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện trên của ngân hàng. Ngày 24/6/2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Vì ra quyết định thi hành án với nội dung, buộc vợ chồng anh Đạo phải trả ngân hàng số tiền trên.

Do vợ chồng anh Đạo không thực hiện nghĩa vụ trả nợ nên ngày 21/8/2020, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Vì ra thông báo, sẽ tổ chức bán đấu giá mảnh đất của Quý với giá khởi điểm 800 triệu đồng, đồng thời gửi thông báo cho vợ chồng anh Đạo và Quý.

Suốt buổi đấu giá không có người trả giá nên anh Đạo đề nghị Quý bỏ ra 200 triệu đồng, còn anh Đạo bỏ ra 630 triệu đồng đưa cho Quý để nộp cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ba Vì chuộc lại thửa đất. Quý đồng ý và thống nhất hẹn đến ngày 13/9/2020, anh Đạo đưa cho Quý 630 triệu đồng. Chiều 16/9/2020, anh Đạo đến nhà Quý chơi và cho biết, chưa có tiền nên nhờ Quý vay hộ tiền, anh Đạo sẽ trả lãi.

Vì không còn tin anh Đạo nữa nên Quý không vay hộ tiền mà giới thiệu cho anh Đạo chỗ vay tiền. Tuy nhiên, do lãi suất cao nên anh Đạo không vay. Quý yêu cầu anh Đạo viết cam kết với nội dung, đúng 10h ngày 17/9/2020, anh Đạo phải đưa 630 triệu đồng cho Quý, nhưng anh Đạo không viết.

Bực tức về việc đã thế chấp nhà đất của mình để giúp đỡ anh Đạo vay vốn ngân hàng, nhưng sắp bị mất nhà đất nên anh Quý nảy sinh ý định đánh Đạo. Thấy con dao gần đó, Quý cầm lấy đâm trúng vào mạng sườn anh Đạo. Anh Đạo chạy ra sân thì Quý đuổi theo đâm liên tiếp vào người anh Đạo.

Chưa dừng lại hành vi nguy hiểm, Quý còn lấy gốc cây gỗ đập vào đầu anh Đạo. Anh Đạo bỏ chạy đến nghĩa trang thôn, cách nhà Quý khoảng 300m thì Quý đuổi kịp và tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Thấy mọi người can ngăn, Quý giải thích về lý do đánh anh Đạo và dùng dao đâm người can ngăn nhưng không trúng. Trước hành vi nguy hiểm của Quý, người dân khu vực và Công an xã kịp thời khống chế Quý. Về phía anh Đạo được mọi người đưa đi cấp cứu nên may mắn không nguy hại tính mạng, nhưng bị tổn hại 75% sức khỏe.