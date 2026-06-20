Từ Almiron đến Zidane: Vì sao chỉ che miệng khi cãi nhau cũng đủ nhận thẻ đỏ ở World Cup?

Miguel Almiron đã tạo nên một trong những khoảnh khắc “lạ lùng” nhất lịch sử World Cup. Nhưng điều “lạ lùng” này rồi sẽ dần trở thành quen thuộc.

Trong trận đấu giữa tuyển Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2026 vào trưa nay (20/6, giờ Việt Nam), tiền vệ Miguel Almiron không đạp người, không đánh nguội, không xúc phạm trọng tài. Cầu thủ người Paraguay chỉ đơn giản là lấy tay che miệng khi nói gì đó với hậu vệ Mert Müldür bên phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng ngay lập tức VAR vào cuộc, trọng tài xem lại tình huống và Almiron trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup bị truất quyền thi đấu vì hành động che miệng khi tranh cãi với đối thủ.

Câu chuyện nghe tưởng như vô lý, nhưng thực ra FIFA có lý do của mình.

Hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ (áo trắng) mách tổ trọng tài về hành động che miệng khi tranh cãi của Almiron và tấm thẻ đỏ sau đó đã được rút ra.

KHI CẦU THỦ “PRESSING BẰNG… MỒM”

Trong nhiều năm qua, người ta thường nói về pressing tầm cao, gegenpressing hay những hệ thống chiến thuật hiện đại, nhằm lối đá về cách vây ráp liên tục, tạo áp lực lên đối phương khi họ có bóng. Nhưng trên sân cỏ còn tồn tại một thứ khác, mà người hâm mộ hay gọi vui là “pressing bằng mồm”.

Những câu cà khịa, khiêu khích, chửi bới hay xúc phạm đối thủ đã tồn tại từ khi bóng đá ra đời. Đôi khi chúng khiến cầu thủ mất bình tĩnh còn nhanh hơn một cú vào bóng nguy hiểm.

Màn đấu khẩu nổi tiếng nhất lịch sử World Cup có lẽ là trận chung kết năm 2006 giữa Ý và Pháp. Marco Materazzi kéo áo Zinedine Zidane. Zidane phản ứng. Materazzi đáp trả bằng một câu nói liên quan tới chị gái của huyền thoại người Pháp.

Vài giây sau, cả thế giới chứng kiến cú húc đầu “kinh điển” khiến Zidane nhận thẻ đỏ trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp. Một câu nói đã tác động để kết quả của cả kỳ World Cup. Đó chính là ví dụ hoàn hảo cho việc lời nói đôi khi còn nguy hiểm hơn những pha va chạm thể chất.

Pha "thiết đầu công" của Zidane khiến tuyển Pháp chỉ còn 10 người ở hiệp phụ thứ 2. Sau đó họ thua Ý ở loạt đá luân lưu và ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cúp.

FIFA MUỐN “BÓC TRẦN” NHỮNG GÌ ĐANG ĐƯỢC GIẤU KÍN

Vấn đề nằm ở chỗ các cuộc khẩu chiến trên sân thường diễn ra theo một cách rất đặc biệt. Đó là cầu thủ lấy tay che miệng, hoặc kéo áo lên che môi, hoặc quay lưng về phía máy quay. Mục đích là để không ai biết họ vừa nói gì.

Trong nhiều năm, đây gần như là kỹ năng sinh tồn của giới cầu thủ. Người ta có thể chửi nhau, thách thức nhau, khiêu khích nhau mà không để lại bằng chứng.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi sau vụ việc giữa Gianluca Prestianni và Vinicius Junior ở Champions League hồi tháng 2/2026. Cầu thủ Real Madrid tố cáo đối phương có lời lẽ mang tính phân biệt chủng tộc, trong khi tiền vệ Benfica lại che miệng khi nói chuyện, khiến việc xác minh trở nên vô cùng khó khăn.

Đó là lúc FIFA và IFAB quyết định hành động. Luật mới được thông qua ngay trước World Cup 2026 quy định rằng cầu thủ che miệng bằng tay, cánh tay hoặc áo đấu trong tình huống đối đầu, tranh cãi với đối phương có thể bị phạt thẻ đỏ trực tiếp.

Nói cách khác, FIFA không đợi xem cầu thủ đã nói gì, mà sẽ xử lý hành vi che giấu lời nói. Bởi nếu ai cũng có thể che miệng rồi thoải mái buông ra những câu xúc phạm, phân biệt chủng tộc hay đe dọa đối thủ thì gần như không thể kiểm soát được.

Gianluca Prestianni lấy áo che miệng khi nói với Vinicius Jr. Trận đấu giữa Benfica và Real Madrid sau đó bị gián đoạn 10 phút vì cầu thủ đội khách tổ số 25 của đội chủ nhà phân biệt chủng tộc. Prestianni phủ nhận điều này. Sau đó UEFA vào cuộc điều tra, xác định cầu thủ Benfica đã có lời nói mang tính chất kỳ thị người đồng tính và cấm cầu thủ này 6 trận.

TẤM GƯƠNG TỪ ALMIRON

Từ góc độ luật lệ, Almiron khó có thể kêu oan. FIFA đã phổ biến quy định này từ nhiều tuần trước giải đấu. Các đội tuyển đều được thông báo đầy đủ.

Vấn đề nằm ở chỗ che miệng khi nói chuyện đã trở thành phản xạ của rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp. Họ làm điều đó suốt hàng chục năm. Bởi vậy, không ít ý kiến trên mạng xã hội cho rằng Almiron đơn giản chỉ là người đầu tiên quên mất luật mới, chứ chưa chắc đã có phát ngôn quá đáng nào. Nhiều người hâm mộ cũng tranh cãi rằng án phạt thẻ đỏ có phần quá nặng. Nhưng FIFA dường như chấp nhận sự khắc nghiệt đó.

Lịch sử bóng đá từng chứng kiến nhiều quy định ban đầu bị chê cười nhưng sau đó lại trở thành bình thường. Cấm thủ môn bắt bóng từ đường chuyền về, phạt thẻ với hành vi ăn vạ hay xử lý cầu thủ vây ráp trọng tài đều từng gây tranh cãi dữ dội. Luật cấm che miệng có thể cũng đi theo con đường tương tự.

Điều đáng chú ý là FIFA không thực sự muốn bắt lỗi việc che miệng, mà muốn triệt tiêu thứ nằm phía sau hành động đó. Trong thời đại mà mọi cú sút, mọi pha phạm lỗi đều được VAR soi từng khung hình, FIFA cũng muốn các cuộc khẩu chiến phải được đưa ra ánh sáng.

Miguel Almiron trò chuyện với thành viên ban huấn luyện tuyển Paraguay sau khi bị phạt thẻ đỏ. Và theo thói quen, anh lại... lấy tay che miệng lúc nói chuyện.

Bóng đá luôn cần cảm xúc, nhưng FIFA không còn muốn những “vũ khí bí mật” kiểu Materazzi năm nào tồn tại trong vùng tối.

Vì thế, từ World Cup 2026, đôi khi một bàn tay đặt trước miệng cũng có thể nguy hiểm chẳng kém một cú vào bóng bằng hai chân.

Và Miguel Almiron đã trở thành người đầu tiên trả giá cho điều đó!