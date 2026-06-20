FIFA áp dụng hàng loạt điều luật mới ở World Cup 2026, đội nào trót quên lập tức dính "trái đắng"

World Cup 2026 chứng kiến bước ngoặt lớn của bóng đá thế giới, khi FIFA đưa vào hàng loạt quy định mới nhằm loại bỏ các chiêu trò.

Tấm thẻ đỏ của Miguel Almiron chính là câu chuyện được quan tâm nhất sau loạt trận ngày 20/6 (giờ Việt Nam) của World Cup 2026.

Tình huống diễn ra ở phút 45+4’ trận đấu giữa tuyển Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau một pha va chạm, cầu thủ hai đội xảy ra tranh cãi. Bất ngờ, số 18 của tuyển Thổ Nhĩ Kỳ là Mert Muldur ra dấu báo hiệu cho trọng tài biên. Hóa ra, Miguel Almiron bên phía Paraguay đã có động tác che miệng khi nói điều gì đó với hậu vệ trái của đối phương.

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Theo quy định mới, các cầu thủ có hành vi dùng tay, cánh tay hoặc áo để che miệng khi tranh cãi, xô xát với đối phương sẽ bị thẻ đỏ trực tiếp. Cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ nhớ rất rõ điều đó nên lập tức báo trọng tài.

Kết quả là sau khi kiểm tra VAR, trọng tài chính lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, đuổi Miguel Almiron khỏi sân. Tiền vệ này cũng chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup dính thẻ đỏ vì hành vi này.

May cho Almiro là chỉ với 10 người trong hiệp 2, tuyển Paraguay vẫn chống đỡ thành công và bảo toàn được thắng lợi 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

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Ngoài quy định mới trên, World Cup 2026 còn chứng kiến sự xuất hiện lần đầu của hàng loạt điều luật khác.

Cụ thể, để kiểm soát hành vi của các cầu thủ, FIFA còn xử thua đội bóng nào rời sân để phản đối trọng tài. Hành vi kích động cầu thủ bỏ thi đấu từ ban huấn luyện cũng nhận án phạt tương tự.

Cùng với đó, luật chống câu giờ cũng được đưa ra. Mỗi cầu thủ chỉ có 5 giây để thực hiện quả ném biên từ khi cầm trái bóng trên tay. Với thủ môn, nếu chậm trễ phát bóng lên thì đối thủ sẽ được hưởng quả đá phạt góc.

Đặc biệt, các cầu thủ cũng được yêu cầu phải rời sân trong vòng 10 giây khi trọng tài giơ bảng thay người. Nếu chậm, cầu thủ đó vẫn phải ra ngoài, nhưng người thay thế anh ta sẽ phải chờ 1 phút sau mới được vào sân. Điều đó đồng nghĩa với việc đội bóng ấy phải thi đấu thiếu người trong thời gian đó.

Ngoài ra, nếu cầu thủ nào yêu cầu chăm sóc y tế và phải rời sân thì người đó phải ở bên ngoài ít nhất 3 phút, rồi mới được quay trở lại. Điều này nhằm hạn chế việc cầu thủ giả vờ đau để gián đoạn trận đấu, đến khi vừa được đưa ra khỏi sân thì lập tức đứng dậy, không hề hấn gì và vào thi đấu tiếp ngay lập tức.

Các trọng tài áp dụng nghiêm những quy định mới của FIFA.

Đáng chú ý, quyền hạn của VAR cũng được tăng lên đáng kể. Nếu trước đây, VAR chỉ được can thiệp ở các tình huống xem xét bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp, thì bây giờ các trường hợp thẻ vàng thứ hai, phạt góc, cản trở hàng rào đối phương khi đá phạt cũng sẽ được đánh giá kỹ.

Nếu các điều luật mới do FIFA áp dụng tại World Cup 2026 mang tới hiệu quả, rất có thể nó sẽ được nhân rộng ra nhiều giải đấu khác trên khắp thế giới. Và rất có thể trong tương lai, chúng ta sẽ được thấy V.League cũng xuất hiện những quy định này. Tất nhiên, mỗi nền bóng đá, mỗi giải đấu đều sẽ phải căn cứ vào tình hình thực tế của mình để đưa ra lựa chọn phù hợp.