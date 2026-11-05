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Từ 9/11, ngân hàng chính thức ngừng một ứng dụng, khách hàng cần làm ngay việc này để tiếp tục chuyển tiền

Linh San
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Từ ngày 9/11, khách hàng doanh nghiệp SHB cần thực hiện việc này để không gián đoạn giao dịch chuyển tiền.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo sẽ ngừng hoạt động ứng dụng SHB Smart OTP dành cho khách hàng doanh nghiệp từ ngày 9/11/2026. Khách hàng được khuyến nghị chuyển sang sử dụng tiện ích Smart OTP tích hợp trên ứng dụng SHB Corporate Mobile để tiếp tục xác thực giao dịch.

Theo thông báo của SHB, kể từ ngày 9/11/2026, ứng dụng SHB Smart OTP dành cho doanh nghiệp sẽ chính thức ngừng hoạt động, đồng thời được gỡ khỏi hai kho ứng dụng App Store và Google Play.

Để không làm gián đoạn quá trình xác thực và thực hiện giao dịch, SHB hướng dẫn khách hàng doanh nghiệp chuyển sang sử dụng tiện ích Smart OTP đã được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng SHB Corporate Mobile.

Đối với khách hàng đang sử dụng SHB Corporate Mobile, người dùng chỉ cần mở ứng dụng, chọn mục "Smart OTP" ngay tại màn hình đăng nhập và thực hiện các bước theo hướng dẫn hiển thị.

Trong trường hợp chưa sử dụng SHB Corporate Mobile, khách hàng cần tải và cài đặt ứng dụng từ App Store hoặc Google Play, thực hiện đăng nhập lần đầu, sau đó chọn mục "Smart OTP" tại màn hình đăng nhập và làm theo hướng dẫn.

SHB khuyến nghị khách hàng hoàn tất việc chuyển đổi trước ngày 9/11/2026 nhằm đảm bảo quá trình xác thực và thực hiện giao dịch được liên tục, thuận tiện.

Nếu cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ cán bộ quản lý khách hàng tại SHB hoặc hotline *6688.

Tags

SHB

Smart OTP

thực hiện giao dịch

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