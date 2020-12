Từ 3 đôi giày vải trên xe máy, lòi ra tên trộm cộm cán

Ngày 21-12, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Trần Quang Thông (SN 1997, ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Quang Thông đang trộm cắp chim cảnh của người dân

Theo kết quả điều tra ban đầu, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chiều 15-12, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Cư M’gar phối hợp với Công an thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M’gar) tổ chức tuần tra trên Tỉnh lộ 8. Lúc này, lực lượng công an phát hiện 1 thanh niên đi xe máy, trên xe có 3 đôi giày vải, có biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan làm việc. Tại đây, đối tượng khai tên Trần Quang Thông, là thợ cắt tóc. Ba đôi giày vải trên xe do Thông vừa trộm cắp của 1 người dân tại xã Cư Suê, huyện Cư M’gar.

Qua quá trình đấu tranh, Thông khai nhận trước đó vào ngày 9-12 đã đột nhập nhà ông Võ Văn Quý (ngụ thị trấn Ea Pốk) trộm 1 laptop, 1 iPad, 1 con chim khướu, 1 con chim bồ chao. Sau đó, Thông bán iPad cho 1 người đi đường được 300.000 đồng, mang laptop đi cấn trừ nợ 1 triệu đồng, bán 2 con chim được 600.000 đồng.

Bên cạnh đó, Trần Quang Thông còn khai nhận thời gian qua đã thực hiện 8 vụ trộm cắp khác trên địa bàn huyện, chủ yếu là trộm chim cảnh mang về bán lấy tiền mua ma túy.