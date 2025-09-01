Từ 3/9, người dân Hà Nội có thể nộp hồ sơ đất đai trực tuyến

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội cho biết, từ ngày 3/9, trung tâm sẽ triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ bằng hình thức trực tuyến một phần, toàn trình, không phụ thuộc địa giới hành chính đối với toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh.

Thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả, người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến ở mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc địa giới hành chính đối với các thủ tục như: Cấp đổi sổ đỏ, đính chính Giấy chứng nhận đã cấp, tách thửa hoặc hợp thửa, xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp...

Trong đó, hình thức trực tuyến toàn trình áp dụng cho ba thủ tục: Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai; Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý; Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) do bị mất.

Người dân và doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả điện tử và bản giấy (nếu có nhu cầu). 100% kết quả bản giấy sẽ được trả về tận địa chỉ đăng ký của người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính.

Với các thủ tục hành chính còn lại, Hà Nội áp dụng hình thức trực tuyến một phần. Theo đó, người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và cung cấp thêm hồ sơ giấy đến bất kỳ địa điểm nào của Trung tâm Phục vụ hành chính công, không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Trung tâm sẽ luân chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: Bước 1: Người dân, doanh nghiệp truy cập Hệ thống Dịch vụ công quốc gia. Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản VNeID hoặc tài khoản cấp bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bước 3: Chọn thẻ “Dịch vụ công trực tuyến”, nhập tên thủ tục tại ô tra cứu và bấm “tìm kiếm”. Bước 4: Lựa chọn thủ tục, tích ô tỉnh/thành phố, sau đó chọn thành phố Hà Nội và chọn đơn vị thực hiện bằng cách tích vào ô sở, chọn Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội hoặc chi nhánh trực thuộc và bấm “đồng ý”. Bước 5: Lựa chọn trường hợp tương ứng với nhu cầu, bấm “nộp trực tuyến”. Bước 6: Giao diện chuyển sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội. Người dân, doanh nghiệp điền các thông tin được yêu cầu và đính kèm hồ sơ theo thành phần đã được quy định. Sau đó bấm “Lưu và nộp hồ sơ”. Bước 7: Quy trình đã hoàn tất. Bước 8: Sau khi nộp trực tuyến, người dân, doanh nghiệp cung cấp bản giấy (đối với trường hợp trực tuyến một phần) tới các Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để được tiếp nhận theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội khẳng định, việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đất đai bằng hình thức trực tuyến sẽ góp phần minh bạch hóa quy trình, nâng cao hiệu quả phục vụ, đồng thời ngăn ngừa các hành vi gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.