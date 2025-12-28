HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tu-214 mở màn kỷ nguyên máy bay dân dụng nội địa hóa

Hải Yến |

 Tu-214 trở thành máy bay dân dụng nội địa hóa đầu tiên được cơ quan hàng không Nga phê duyệt, mở đầu lộ trình thay thế nhập khẩu.

Tu - 214 mở màn kỷ nguyên máy bay dân dụng nội địa hóa tại Nga - Ảnh 1.

Ảnh: Tu-214

Máy bay Tu-214 đã trở thành máy bay dân dụng thay thế nhập khẩu đầu tiên nhận được sự phê duyệt của cơ quan hàng không Nga, Tổng giám đốc Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC, thuộc Rostec) Vadim Badekha cho biết.

Ông khẳng định nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm với các máy bay khác trong dòng dân dụng.

Theo Rostec, ngày 27/12, máy bay Tu-214 sử dụng các hệ thống và linh kiện nội địa đã nhận được giấy chứng nhận phê duyệt thay đổi chính trong thiết kế loại.

Phiên bản Tu-214 nội địa hóa lần đầu tiên thực hiện chuyến bay tháng 11/2024. Đến tháng 3/2025, Bộ Công Thương Nga cho biết các nhà sản xuất trong nước đã nhận đơn đặt hàng 30 máy bay Tu-214, đồng thời nhu cầu cung cấp thêm 15 chiếc nữa cũng đã được xác nhận.

Tu-214 có sức chở tối đa 210 hành khách. Với tải trọng thương mại đầy đủ, máy bay có thể vận chuyển hành khách trên quãng đường lên tới 3.800 km.

Theo Ria Novosti
