Từ 2027, nhóm người tại địa phương này được nhận 2,2-2,8 triệu đồng/tháng, điều kiện cụ thể ra sao?

Tỉnh Hưng Yên hỗ trợ người thuộc hộ nghèo không có khả năng lao động, với tổng mức trợ cấp và hỗ trợ tối đa 2,2 triệu đồng/người/tháng ở nông thôn và 2,8 triệu đồng/người/tháng ở đô thị giai đoạn 2027-2030.

Từ năm 2027, tỉnh Hưng Yên triển khai chính sách hỗ trợ thu nhập cho một số người thuộc hộ nghèo, không có khả năng lao động và không có điều kiện tự thoát nghèo. Theo Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hưng Yên có hiệu lực từ ngày 9/7/2026 và quy định mức hỗ trợ theo từng giai đoạn.

Những ai được hưởng chính sách?

Theo Nghị quyết, đối tượng được hỗ trợ là người thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, không có khả năng lao động, không có khả năng thoát nghèo và đang hưởng một hoặc nhiều khoản trợ cấp hằng tháng nhưng tổng mức hưởng thấp hơn mức tiêu chí thu nhập chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Chính sách cũng áp dụng với người thuộc hộ nghèo, không có khả năng lao động, không có thu nhập hằng tháng và thuộc một trong các trường hợp được quy định.

Trong đó, người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên không có khả năng thoát nghèo được hỗ trợ nếu thuộc các trường hợp: không có vợ, chồng, con; có vợ hoặc chồng và không có con; hoặc có vợ, chồng, con nhưng những người này thuộc các diện được quy định tại Nghị quyết.

Ngoài ra, nhóm được hưởng chính sách còn có người được giám định có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; người mắc bệnh hiểm nghèo; người mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; trẻ em; người từ đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.

Đối với người từ đủ 16 tuổi đang học, chính sách hỗ trợ được thực hiện đến khi kết thúc khóa học nhưng tối đa không quá 22 tuổi.

Mức hỗ trợ cao nhất trong trường hợp đồng thời thuộc nhiều diện

Nghị quyết quy định, nếu một đối tượng đồng thời thuộc diện được hưởng các mức hỗ trợ, trợ cấp hằng tháng khác nhau thì được hưởng chính sách hỗ trợ cao nhất để thoát nghèo.

Đối tượng được hỗ trợ trong năm 2026 dựa trên kết quả rà soát định kỳ năm 2025. Giai đoạn 2027-2030 dựa trên kết quả rà soát đầu kỳ vào cuối năm 2026. Sau năm 2030, việc hỗ trợ dựa trên kết quả rà soát đầu kỳ từng giai đoạn theo quy định của Chính phủ.

Những trường hợp hộ nghèo phát sinh sau ngày Nghị quyết có hiệu lực, dựa trên kết quả rà soát định kỳ và rà soát trong năm theo quy định, cũng được hưởng chính sách hỗ trợ hằng tháng.

Năm 2027, hỗ trợ từ 2,2 - 2,8 triệu đồng/người/tháng

Theo Nghị quyết, năm 2026, đối với nhóm đang hưởng một hoặc nhiều khoản trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước, tỉnh Hưng Yên hỗ trợ thêm để tổng mức trợ cấp và hỗ trợ đạt 2 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực đô thị và 1,5 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn.

Từ năm 2027 đến năm 2030, tổng mức trợ cấp và hỗ trợ được đảm bảo ở mức 2,8 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực đô thị và 2,2 triệu đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn.

Sau năm 2030, mức hỗ trợ được thực hiện dựa trên mức tiêu chí thu nhập chuẩn nghèo đa chiều quốc gia tại thời điểm thực hiện.

Trong thời gian được hưởng hỗ trợ thêm hằng tháng, nếu các đối tượng thuộc nhóm đang hưởng trợ cấp không còn được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước thì được hỗ trợ 100% mức thu nhập theo quy định.

Đối với nhóm người thuộc hộ nghèo, không có khả năng lao động và không có thu nhập hằng tháng, mức hỗ trợ hằng tháng bằng mức thu nhập nêu trên.

Kinh phí thực hiện Nghị quyết được lấy từ nguồn ngân sách địa phương. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện, bố trí đủ kinh phí hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng; đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật để giám sát việc thực hiện Nghị quyết.