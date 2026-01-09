Từ 2026, học sinh, sinh viên Việt Nam có thể nhận chứng chỉ AI chuẩn quốc tế trong nước

Trong khi Singapore, Hàn Quốc, Phần Lan sớm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào giáo dục quốc gia với khung năng lực rõ ràng và lộ trình bài bản, thì tại Việt Nam, việc xây dựng chương trình đào tạo chính quy, chuẩn quốc tế trong lĩnh vực này vẫn còn chậm trễ. Kết quả là lực lượng kỹ sư AI chất lượng cao đang thiếu hụt nghiêm trọng, khoảng cách kỹ năng ngày càng lớn, đe dọa vị thế cạnh tranh của thế hệ trẻ trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Do đó, việc đẩy mạnh đào tạo kỹ sư AI bài bản, thực chiến là yêu cầu cấp thiết để Việt Nam không bị bỏ lại phía sau.

Ngày 31/12/2025, tại Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hồng Lĩnh đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai "Chương trình Học viện AI cho Việt Nam". Đây là một chương trình chiến lược, đặt nền tảng cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, góp phần quan trọng vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia và thúc đẩy kinh tế tri thức.

Người học sẽ được cấp chứng chỉ AI quốc tế ngay tại Việt Nam

Chương trình "Học viện AI cho Việt Nam" hướng tới xây dựng mạng lưới nhân lực AI rộng khắp, bao gồm: Sinh viên các trường đại học, đặc biệt là Đại học Bách khoa Hà Nội; Cán bộ, chuyên gia trong doanh nghiệp; Cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước; Các tổ chức, địa phương có nhu cầu ứng dụng AI.

Mục tiêu quy mô đào tạo của chương trình như sau: Năm thứ nhất: đào tạo tối thiểu 2.000 người học; Năm thứ hai: mở rộng lên khoảng 6.000 người học; Năm thứ ba: hướng tới 8.000 – 10.000 người học.

Theo đó, quá trình đào tạo sẽ góp phần hình thành mạng lưới chuyên gia AI có khả năng tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và địa phương trong việc triển khai, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, qua đó lan tỏa mô hình đào tạo AI trên phạm vi toàn quốc.

Tại buổi lễ, theo PGS. TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện AI cho Việt Nam chương trình có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức. Nguyên tắc vận hành cốt lõi của mô hình là "3 nhà" (Nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp) cùng thiết kế, cùng triển khai và cùng học hỏi.

PGS. TS Huỳnh Quyết Thắng chia sẻ, là đối tác duy nhất tại Việt Nam đào tạo khóa học trí tuệ nhân tạo và cấp chứng chỉ chính thức ((DLI-EP) của Nvidia, Đại học Bách Khoa Hà Nội cam kết phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo AI chất lượng, cập nhật, đáp ứng chuẩn mực học thuật và nhu cầu thực tiễn; đồng thời đào tạo, phát triển và tập hợp đội ngũ giảng viên, chuyên gia uy tín tham gia giảng dạy và hướng dẫn, đáp ứng các tiêu chuẩn của Nvidia. Đồng thời, bảo đảm chất lượng đào tạo và tổ chức cấp chứng chỉ theo đúng quy định; cũng như đồng hành cùng các đối tác trong xây dựng hệ sinh thái đào tạo và phát triển nguồn nhân lực AI bền vững.

Toàn cảnh lễ ký kết Biên bản ghi nhớ.

Giám đốc NIC Vũ Quốc Huy cho biết, lễ ký kết này là một bước tiếp theo để triển khai thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với Nvidia, liên quan đến việc triển khai các hoạt động hợp tác đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam. Đây cũng là một bước để triển khai nhiệm vụ đào tạo nhân sự cho ngành công nghiệp bán dẫn và ngành AI, nhằm thực hiện Quyết định số 1017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050".

Theo ông Vũ Quốc Huy, đối với Việt Nam, phát triển AI không chỉ là xu hướng tất yếu, mà còn là cơ hội quan trọng để rút ngắn khoảng cách phát triển, nâng cao năng suất và tạo ra các động lực tăng trưởng mới. Hơn nữa, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng để tạo đột phá trong phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó xác định rõ vai trò trung tâm của phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong bối cảnh trên, Chương trình Học viện AI tại Việt Nam là mô hình hợp tác tiên phong, mang tính thực tiễn cao. Chương trình này không chỉ tập trung đào tạo kiến thức, kỹ năng về AI theo chuẩn quốc tế mà còn chú trọng thực hành, nghiên cứu ứng dụng, gắn kết chặt chẽ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp với công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Đại diện các bên ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Về phía doanh nghiệp, ông Vũ Quang Minh, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hồng Lĩnh, cho biết: "Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Hồng Lĩnh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị một cách bài bản, hiệu quả và lâu dài. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp đầy đủ nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, các công nghệ mới nhất để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hy vọng với sự hỗ trợ của các bên, chương trình sẽ mở rộng không chỉ ở các thành phố lớn mà còn trên phạm vi cả nước".

Trong thời gian tới, ông Vũ Quang Minh cho biết: "Chúng tôi sẽ cùng với NIC làm việc với các tập đoàn lớn như Viettel, FPT, Qualcomm, Siemens... để đưa các chương trình AI vào giảng dạy chuyên sâu. Điều này có nghĩa là không chỉ dừng lại ở ứng dụng mà chúng ta sẽ phát triển AI nhằm tạo thị trường cho các hoạt động về bán dẫn của đất nước sau này".

Ông Vũ Quang Minh, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hồng Lĩnh phát biểu tại lễ ký kết.

Ông Vũ Quang Minh thông tin thêm, trước Học viện AI cho Việt Nam, Hồng Lĩnh có hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội một chương trình tên là AI 57, để đưa AI vào chương trình giảng dạy cho học sinh THPT từ sớm.

Hiện nay AI57 đang có Chương trình "Học bổng AI cho Tương lai", dành cho những học viên có định hướng nghiêm túc theo đuổi lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo. Chương trình trao các suất học bổng ưu tiên, bao gồm cả học bổng toàn phần, nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng những hạt giống công nghệ tiềm năng, giúp học viên có cơ hội học tập cùng giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội với mức học phí được hỗ trợ tối đa bởi Hồng Lĩnh

Từ năm 2026, người học chương trình "Học viện AI cho Việt Nam" sẽ được cấp chứng chỉ quốc tế. Với tinh thần hợp tác trách nhiệm, minh bạch và cùng phát triển, sự phối hợp giữa ba bên được kỳ vọng sẽ mang lại những kết quả thiết thực, góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực AI chất lượng cao, phục vụ sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô, đồng bằng sông Hồng và của đất nước trong giai đoạn mới.