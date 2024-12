Thông tư số 73/2024/TT-BCA của Bộ Công an sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025 với nhiều đổi mới trong công tác tuần tra, xử lý vi phạm giao thông. Đáng chú ý, thông báo phạt nguội sẽ được gửi qua ứng dụng VNeTraffic .

Theo Điều 24 Thông tư 73/2024/TT-BCA, khi đáp ứng đủ yêu cầu về hạ tầng và kỹ thuật, CSGT sẽ thông báo vi phạm qua ứng dụng VNeTraffic. 

Mọi thông tin về phương tiện vi phạm như loại xe, biển số, màu biển số, thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm, đơn vị phát hiện và giải quyết, số điện thoại liên hệ sẽ được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT và ứng dụng VNeTraffic, giúp người dân dễ dàng tra cứu và giải quyết. 

Bên cạnh đó, ứng dụng VNeTraffic còn thông báo về việc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên môi trường điện tử để người vi phạm và chủ phương tiện (đối với giấy tờ của chủ phương tiện) nắm được và tuân thủ quy định. 

Khi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến cơ quan Công an để giải quyết vụ việc vi phạm thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hoặc Trưởng Công an xã, phường, thị trấn, Trưởng Công an cấp huyện tiến hành giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 135/2021. 

Để cài đặt ứng dụng VNeTraffic, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập Google Play (đối với Android) hoặc App Store (đối với iOS). Tìm kiếm từ khóa “VNeTraffic” và tải ứng dụng từ nguồn chính thức để đảm bảo an toàn và bảo mật.

Bước 2: Sau khi tải xuống, mở ứng dụng và tiến hành đăng ký tài khoản. Ứng dụng yêu cầu quét mã QR trên Căn cước công dân, giúp tự động điền các thông tin cá nhân.

Bước 3: Tiếp theo, bạn cần thiết lập mật khẩu và hoàn tất quá trình đăng ký. Đảm bảo mật khẩu an toàn và dễ nhớ để bảo vệ tài khoản.

Bước 4: Sau khi hoàn tất đăng kí, người dùng có thể sử dụng các tính năng có trong ứng dụng. Để kiểm tra phạt nguội người dùng chọn mục "Tra cứu vi phạm" và nhập biển số xe để kiểm tra.