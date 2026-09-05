Một khoản hỗ trợ đúng lúc giúp người cao tuổi và hộ gia đình thu nhập hạn chế giảm áp lực mưu sinh, chủ động hơn trong cuộc sống và duy trì sự gắn kết trong cộng đồng.

Trên cả nước, các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đang triển khai nhiều cách làm linh hoạt để hỗ trợ thành viên phát triển sinh kế. Điểm chung của những mô hình này là tận dụng nguồn lực sẵn có, không đòi hỏi kinh phí lớn nhưng vẫn tạo thêm cơ hội việc làm và cải thiện cuộc sống.

Dành dụm 2.000 đồng mỗi ngày để góp thêm nguồn vốn

Tại Tổ dân phố 4, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau duy trì nguồn quỹ để hỗ trợ thành viên gặp khó khăn. Theo Tạp chí Người cao tuổi, từ đầu năm 2026, CLB đã xét cho 4 trường hợp vay tổng cộng 40 triệu đồng, chủ yếu hỗ trợ con cháu đi học và giải quyết nhu cầu trước mắt. Tính chung, 8 trường hợp đã được hỗ trợ với số tiền 75 triệu đồng, lãi suất cho vay ở mức 0,5%/tháng.

Một khoản hỗ trợ đúng lúc giúp người cao tuổi và hộ gia đình thu nhập hạn chế giảm áp lực mưu sinh (Ảnh: CLB Liên thế hệ tự giúp nhau)

Bên cạnh nguồn vốn đang được quay vòng, CLB còn gây quỹ bằng hình thức nuôi heo đất. Các thành viên dành ít nhất 2.000 đồng mỗi ngày để tiết kiệm. Theo nguồn tin, CLB hiện có 43,5 triệu đồng do hội viên đóng góp, 3 triệu đồng từ UBND phường và 12,042 triệu đồng từ phong trào nuôi heo đất.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, CLB tiếp tục rà soát những thành viên khó khăn có nhu cầu vay để buôn bán nhỏ, làm dịch vụ hoặc phát triển sinh kế phù hợp. Việc dành dụm ít nhất 2.000 đồng/ngày cũng được duy trì nhằm tạo thêm nguồn lực hỗ trợ các thành viên.

Từ những khoản tiết kiệm nhỏ, nguồn quỹ hỗ trợ từng bước được hình thành ngay trong CLB, sau đó được quay vòng để tiếp tục giúp các thành viên có nhu cầu phát triển sinh kế.

Quỹ tăng gấp 4 lần, hơn 120 lượt hội viên được vay vốn

Theo Báo Đồng Tháp, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau Khu phố 17, phường Mỹ Tho được thành lập năm 2022 với nguồn quỹ vận động ban đầu 55 triệu đồng. Sau hơn 3 năm, từ đóng góp của thành viên và sự hỗ trợ của địa phương, nguồn quỹ tăng lên 225 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý là thành viên khó khăn được vay không tính lãi để buôn bán nhỏ, chăn nuôi và phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, hơn 120 lượt hội viên đã được tiếp cận nguồn vốn.

Thành viên khó khăn được vay không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Hiệu quả được thể hiện qua những trường hợp cụ thể. Ông Đặng Văn Long vay 10 triệu đồng không tính lãi để bán bánh bao. Bà Cao Thị Anh cũng từng vay 30 triệu đồng để buôn bán trang sức bạc.

"Nhờ CLB cho vay không tính lãi, tôi mới có điều kiện làm ăn. Nếu vay bên ngoài, chắc tôi không trụ nổi. Bây giờ cuộc sống gia đình ổn định hơn, tôi rất biết ơn CLB", ông Long chia sẻ.

Nếu ở Lâm Đồng, nguồn lực được tích lũy từ những khoản dành dụm nhỏ thì tại Đồng Tháp, điểm nổi bật là khả năng mở rộng quỹ và cho thành viên vay không tính lãi. Trong khi đó, ở tỉnh Hòa Bình (nay là Phú Thọ), nguồn vốn lại được kết hợp với lợi thế sẵn có của địa phương: nghề đan lát truyền thống.

Gắn nguồn vốn với nghề truyền thống để tạo thu nhập

CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Bui, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ (nay là xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) được thành lập năm 2023 với 50 thành viên. Sau hơn một năm hoạt động, số thành viên tăng lên 55 người.

CLB có nguồn vốn tăng thu nhập 80 triệu đồng, gồm vốn đối ứng của địa phương và nguồn tài trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thông qua HelpAge Korea. Ban đầu, 12 thành viên được vay để trồng rau, chăn nuôi gà và làm nghề mây tre đan. Sau 9 tháng, CLB thu hồi 50% vốn gốc để tiếp tục cho người mới vay, nâng số thành viên tiếp cận nguồn vốn lên 17.

Những người có tay nghề, làm việc đều đặn có thể thu nhập từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng/tháng (Ảnh: CLB Liên thế hệ tự giúp nhau)

Một số sinh kế đã mang lại nguồn thu cụ thể. Trường hợp nuôi gà thịt đạt trung bình khoảng 2,5 triệu đồng/tháng, trong khi một thành viên nuôi lợn nái có thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Điểm khác biệt ở thôn Bui là nguồn vốn không chỉ được phân bổ cho từng người tự làm ăn. Tận dụng nghề đan lát truyền thống tại địa phương, Ban Chủ nhiệm CLB tổ chức nhóm đan khọ tạo thu nhập gồm 15 thành viên.

Hợp tác xã làng nghề cung cấp trước nguyên liệu và dụng cụ, vì vậy người tham gia không phải bỏ vốn ban đầu mà chủ yếu góp công làm sản phẩm và nhận thù lao. Những người có tay nghề, làm việc đều đặn có thể đạt thu nhập từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng/tháng.

Khi có nguồn thu ổn định hơn, 15 thành viên tiếp tục góp mỗi người 100.000 đồng, hình thành khoản tiết kiệm chung 1,5 triệu đồng. Số tiền này được cho một thành viên có hoàn cảnh khó khăn vay nuôi lợn không tính lãi.

Cách làm tại thôn Bui cho thấy, nguồn vốn có thể phát huy thêm giá trị khi được gắn với sinh kế phù hợp và những điều kiện sẵn có tại địa phương. Với nơi có nghề truyền thống, việc tổ chức thành nhóm còn giúp người tham gia tận dụng tay nghề, nguồn nguyên liệu và sự liên kết trong sản xuất thay vì phải tự xoay xở từ đầu.

Khi người từng nhận hỗ trợ có thu nhập và bắt đầu đóng góp trở lại, nguồn lực của CLB cũng có thêm cơ hội được duy trì và quay vòng. Đây là hướng để những khoản vốn ban đầu không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà từng bước tạo sinh kế, đồng thời khuyến khích chính các thành viên tham gia vào quá trình hỗ trợ lẫn nhau.