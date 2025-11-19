Từ 18/11, người dân đi tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông cần chú ý thay đổi mới này

Người dân trải nghiệm hệ thống vé mới. (Nguồn: HanoiMetro)

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông áp dụng hệ thống định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học từ ngày 18/11.

Từ ngày 18/11/2025, Hà Nội chính thức đưa vào vận hành hệ thống định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông.

Đây được xem là một bước nâng cấp quan trọng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và mang lại trải nghiệm thuận tiện, an toàn hơn cho người dân khi di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Trước khi triển khai rộng rãi, hệ thống đã được thử nghiệm trên toàn tuyến trong một thời gian dài để đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả vận hành. Tính đến ngày 15/11/2025, gần 71.000 người dân đã đăng ký sử dụng và ghi nhận hơn 344.000 lượt quét thông qua các tính năng mới.

Những con số này không chỉ phản ánh sự quan tâm lớn mà còn cho thấy mức độ ủng hộ rộng rãi của người dân Thủ đô đối với các giải pháp công nghệ mới trong giao thông.

Phần lớn phản hồi ghi nhận trong giai đoạn thử nghiệm đều mang tính tích cực. Người dân đánh giá thao tác nhanh hơn, quy trình kiểm soát thuận tiện và cảm giác yên tâm hơn nhờ tăng cường yếu tố an toàn.

Việc tích hợp sinh trắc học cũng giúp giảm tình trạng ùn tắc tại các cổng vào, đồng thời hỗ trợ cơ quan vận hành tối ưu hoá lưu lượng người di chuyển trong giờ cao điểm.

Việc đưa công nghệ hiện đại vào hệ thống đường sắt đô thị là một trong những nỗ lực trọng tâm của Thành phố trong mục tiêu xây dựng mô hình giao thông thông minh. Đây cũng là bước đi phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh – sạch – hiện đại, góp phần khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn và giảm áp lực lên hạ tầng giao thông đường bộ.