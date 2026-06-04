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Từ 15/6, tất cả người dân đang dùng điện thoại di động chú ý quy định mới

Huỳnh Duy
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Từ ngày 15/6, một quy định mới liên quan đến thuê bao di động sẽ chính thức có hiệu lực trên toàn quốc.

Từ ngày 15/6, người sử dụng thuê bao di động khi thay đổi thiết bị đầu cuối (điện thoại) sẽ phải thực hiện xác thực lại sinh trắc học khuôn mặt theo quy định mới tại Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo Điều 8 của Thông tư, khi phát hiện thuê bao được sử dụng trên một thiết bị khác với thiết bị đã đăng ký trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai các biện pháp rà soát và yêu cầu người dùng xác thực lại danh tính bằng sinh trắc học khuôn mặt.

Quy định mới về xác thực thuê bao di động Từ 15 / 6 - Ảnh 1.

Từ ngày 15/6, thuê bao di động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt, nếu không sẽ bị khóa một chiều. (Ảnh minh hoạ)

Trong thời gian tối đa 2 giờ kể từ khi phát sinh hoạt động thay đổi thiết bị, nhà mạng có trách nhiệm phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi đối với thuê bao. Điều này đồng nghĩa người dùng sẽ không thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao khác cho đến khi hoàn tất xác thực theo quy định.

Sau khi bị tạm dừng dịch vụ chiều đi, người dùng có tối đa 30 ngày để hoàn thành việc xác thực lại khuôn mặt. Nếu quá thời hạn này mà chưa thực hiện, doanh nghiệp viễn thông sẽ tiếp tục tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều (khóa hai chiều) và gửi thông báo về nguy cơ chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ.

Theo quy định, sau 5 ngày kể từ thời điểm thuê bao bị khóa hai chiều, nếu người dùng vẫn không hoàn thành xác thực sinh trắc học, nhà mạng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông đối với thuê bao đó.

Thông tư cũng yêu cầu tất cả thuê bao di động phải được lưu trữ đầy đủ 4 trường thông tin định danh gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Các thông tin này phải bảo đảm trùng khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý.

Thời gian qua, nhiều thuê bao chưa hoàn tất xác thực theo quy định đã bị tạm khóa chiều gọi đi. Để hỗ trợ người dân, các doanh nghiệp viễn thông liên tục gửi thông báo nhắc nhở, đồng thời triển khai các điểm xác thực lưu động, hỗ trợ tận nơi cho người cao tuổi, người khuyết tật và người dân tại khu vực vùng sâu, vùng xa.

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Tags

xác thực thuê bao di động

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