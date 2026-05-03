Từ 15/5, VNeID sẽ có cập nhật quan trọng, người dân lưu ý!

Cụ thể, tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 88/2026/NĐ-CP quy định, tạo lập, thu nhận và lưu giữ dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của người học trong hệ thống giáo dục quốc dân

Trong đó, dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời được tạo lập bao gồm:

- Thông tin về học bạ ghi nhận toàn bộ quá trình học tập; kết quả học tập và rèn luyện của người học đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Thông tin về văn bằng, chứng chỉ được cấp sau khi người học tốt nghiệp cấp học, hoàn thành chương trình giáo dục hoặc khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ;

Theo đó, thông tin học bạ và bằng cấp của người học sẽ được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên Cơ sở dữ liệu.

Theo điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định 88/2026/NĐ-CP, dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Như vậy, học bạ và bằng cấp sẽ được tích hợp trên VNeID từ ngày 15/5/2026 theo quy định tại Nghị định 88 nêu trên.

Khai thác sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID như thế nào?

Khoản 3 Điều 12 Nghị định 88/2026/NĐ-CP quy định chi tiết khai thác sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID từ ngày 15/5/2026.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định tại Điều 8 Nghị định 88/2026/NĐ-CP.

Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID;

Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan.