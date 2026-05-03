Từ 15/5, VNeID sẽ có cập nhật quan trọng, người dân lưu ý!

Hoàng Nguyễn |

Quy định này đã được quy định chi tiết tại Nghị định 88/2026/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo có hiệu lực từ 15/5/2026.

Cụ thể, tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 88/2026/NĐ-CP quy định, tạo lập, thu nhận và lưu giữ dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của người học trong hệ thống giáo dục quốc dân

Trong đó, dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời được tạo lập bao gồm:

- Thông tin về học bạ ghi nhận toàn bộ quá trình học tập; kết quả học tập và rèn luyện của người học đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Thông tin về văn bằng, chứng chỉ được cấp sau khi người học tốt nghiệp cấp học, hoàn thành chương trình giáo dục hoặc khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ;

Theo đó, thông tin học bạ và bằng cấp của người học sẽ được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên Cơ sở dữ liệu.

Theo điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định 88/2026/NĐ-CP, dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Như vậy, học bạ và bằng cấp sẽ được tích hợp trên VNeID từ ngày 15/5/2026 theo quy định tại Nghị định 88 nêu trên.

Khai thác sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID như thế nào?

Khoản 3 Điều 12 Nghị định 88/2026/NĐ-CP quy định chi tiết khai thác sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID từ ngày 15/5/2026.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị, xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định tại Điều 8 Nghị định 88/2026/NĐ-CP.

Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID;

Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan.

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

01:28
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
