Theo Thông tư 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác thực thông tin đăng ký, sử dụng số thuê bao di động, có hiệu lực từ ngày 15-4, việc đăng ký thuê bao di động mới bắt buộc phải xác thực bằng khuôn mặt.

Chủ thuê bao phải hoàn thiện 4 trường thông tin cốt lõi gồm: số định danh cá nhân, họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh và dữ liệu sinh trắc học (ảnh khuôn mặt).

Người dùng không cần thực hiện lại việc xác thực nếu số điện thoại đang sử dụng đã được đăng ký bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 hoặc bằng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip.

Tương tự, nếu người dùng đã dùng chính số điện thoại hiện tại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2, hệ thống cũng đã tự động ghi nhận tính hợp lệ.

Bên cạnh đó, các thuê bao giao tiếp trực tiếp giữa người với người (H2H) đã đăng ký bằng VNeID mức độ 2 hoặc CCCD gắn chip và đã xác nhận qua ứng dụng VNeID cũng được miễn xác thực lại.

Tuy nhiên, trong trường hợp người dùng tháo SIM và lắp sang thiết bị khác, việc xác thực sinh trắc học sẽ phải thực hiện lại.

Đổi điện thoại phải xác thực lại

Một điểm đáng chú ý là quy định kiểm soát việc thay đổi thiết bị đầu cuối. Khi người dùng lắp SIM sang điện thoại khác, doanh nghiệp viễn thông có tối đa 2 giờ để rà soát, phát hiện và khóa chiều đi (gọi điện, nhắn tin SMS). Đồng thời, hệ thống sẽ gửi thông báo yêu cầu xác thực lại khuôn mặt trên thiết bị mới.

Kể từ thời điểm bị khóa chiều đi, chủ thuê bao có 30 ngày để hoàn tất xác thực sinh trắc học. Nếu quá thời hạn này, thuê bao sẽ bị khóa hai chiều. Sau đó, nếu trong vòng 5 ngày tiếp theo vẫn không xác thực, doanh nghiệp viễn thông sẽ thanh lý hợp đồng và chấm dứt dịch vụ.

Đối với thuê bao đăng ký bằng CMND 9 số, người dùng phải bổ sung xác thực sinh trắc học trong vòng 60 ngày kể từ khi thông tư có hiệu lực. Nếu không hoàn tất, thuê bao có thể bị tạm dừng và tiến tới chấm dứt dịch vụ.

Với các thuê bao bị xác định không chính chủ trên VNeID, nhà mạng sẽ liên tục thông báo, yêu cầu xác thực lại. Nếu không thực hiện, thuê bao sẽ bị xử lý theo lộ trình: tạm dừng một chiều, dừng hai chiều và chấm dứt hợp đồng.

Tương tự, thuê bao của người nước ngoài cũng phải hoàn tất xác thực lại trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông tư có hiệu lực.

Các mốc quan trọng cần biết

Theo nhà mạng, quy định này nhằm triệt phá SIM rác, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng. Người dùng cần chú ý các cột mốc sau để tránh bị gián đoạn liên lạc. Cụ thể, từ 15-4, bắt đầu triển khai xác thực thông tin thuê bao diện rộng và từ 15-6 sẽ áp dụng bắt buộc bổ sung đối với thuê bao có thay đổi thiết bị đầu cuối.

Nếu không xác thực, thuê bao của người dân sẽ bị tạm dừng dịch vụ một chiều (gọi đi/nhắn tin đi); tạm dừng dịch vụ hai chiều; chấm dứt hợp đồng/thu hồi số nếu không cập nhật thông tin kịp thời.

Theo nhà mạng Viettel, để không bị gián đoạn liên lạc, trường hợp người dùng thuộc nhóm thuê bao đứng tên hộ (vợ chồng, con cái, bố mẹ, anh em), chủ cũ và chủ mới cần trực tiếp cửa hàng để thực hiện chuyển chủ quyền theo quy định.

Còn theo VinaPhone, nếu người dùng gặp khó khăn khi thao tác trên điện thoại, có thể mang theo CCCD gắn chip chính chủ, đến cửa hàng VNPT VinaPhone gần nhất hoặc các điểm hỗ trợ lưu động và nhân viên sẽ hỗ trợ thực hiện miễn phí 100%.

Cơ quan chức năng và các nhà mạng lưu ý tội phạm mạng đang lợi dụng việc thực hiện Thông tư 08 để lừa đảo. Người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, không bấm vào link lạ tải app qua SMS/Zalo. Chỉ thao tác trên ứng dụng của nhà mạng, VNeID hoặc tại cửa hàng chính thức

Các bước thực hiện thủ tục sinh trắc học

1. Thuê bao Viettel đăng ký SIM di động bằng CMND 9 số hoặc căn cước/căn cước công dân 12 số:

2. Thuê bao đăng ký SIM di động bằng giấy tờ khác (hộ chiếu, CMND bộ đội/công an) hoặc nhận được tin nhắn thông báo mời chuẩn hóa thông tin thuê bao từ đầu số Viettel:

3. Thuê bao đứng tên hộ (vợ chồng, con cái, bố mẹ, anh em): Chủ cũ và chủ mới cần ra điểm giao dịch Viettel để thực hiện chuyển chủ quyền theo quy định.

4. Các trường hợp khác: Cần gọi tổng đài 1800 8098 để được tra cứu, hướng dẫn, hỗ trợ thông tin xử lý kịp thời.

Đối với thuê bao VinaPhone, người dùng có thể thực hiện tại nhà thông qua ứng dụng My VNPT với hai phương thức chính:

Cách 1: Xác thực qua ứng dụng VNeID. Đây là cách nhanh nhất dành cho những ai đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Bước 1: Tải và đăng nhập ứng dụng My VNPT -> Bước 2: Chọn mục Thông tin thuê bao -> Bước 3: Nhấn Thực hiện ngay tại banner xác thực -> Bước 4: Nhấn Xác thực ngay trên màn hình giới thiệu

Bước 5: Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại -> Bước 6: Chọn hình thức Liên kết ứng dụng VNeID -> Bước 7: Chụp ảnh giấy tờ và ảnh chân dung theo yêu cầu -> Bước 8: Nhấn Mở ứng dụng VNeID để thực hiện liên kết.

Bước 9: Xác nhận thông tin trên ứng dụng VNeID -> Bước 10: Quay lại My VNPT và ký phiếu xác nhận điện tử -> Bước 11: Nhận thông báo xác thực thành công

Cách 2: Xác thực bằng CCCD gắn chip (Sử dụng công nghệ NFC)

Nếu người dùng chưa có VNeID hoặc muốn dùng trực tiếp thẻ CCCD:

Bước 1 - Bước 5: Thực hiện tương tự như Cách 1 (Đăng nhập -> Nhập OTP)

Bước 6: Chọn hình thức Quét CCCD gắn chip -> Bước 7: Chụp ảnh CCCD và ảnh chân dung -> Bước 8: Xem video hướng dẫn và nhấn bắt đầu

Bước 9: Áp sát thẻ CCCD vào mặt sau điện thoại (vị trí đầu đọc NFC) để quét chip -> Bước 10: Giữ nguyên vị trí cho đến khi máy báo đọc chip thành công -> Bước 11: Ký phiếu xác nhận trên My VNPT -> Bước 12: Hệ thống thông báo hoàn tất xác thực



