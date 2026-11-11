Từ 12/11 đến 31/12/2026, chủ phương tiện xe máy, ô tô tại Hà Nội lưu ý thông tin sau

Người dân cần cập nhật và nắm rõ thông tin để chủ động lựa chọn hành trình, tránh bị ảnh hưởng.

Từ ngày 12-11 đến hết ngày 31-12-2026, Sở Xây dựng Hà Nội triển khai phương án tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Trãi, đoạn qua phường Thanh Xuân, nhằm phục vụ thi công rãnh cáp điện ngầm thuộc Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5.

Rào chắn di động tại nút giao Nguyễn Trãi - Vành đai 2,5

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, việc thi công được thực hiện bằng phương án rào chắn di động tại khu vực nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Nguyễn Trãi. Công tác này lần lượt triển khai trên hai hướng lưu thông: đi Hà Đông và đi Hà Nội.

Tại mỗi hướng, đơn vị thi công bố trí rào chắn dài 40m, rộng 3,75m để đào rãnh cáp điện ngầm ngang đường. Quá trình thi công được chia thành 4 phân đoạn, mỗi phân đoạn rộng 3,75m và thực hiện lần lượt.

Sau khi hoàn thành từng phân đoạn, nhà thầu phải thu hồi rào chắn, hoàn trả mặt đường hiện trạng rồi mới chuyển sang khu vực tiếp theo. Trong thời gian thi công, các phương tiện vẫn được lưu thông trên phần mặt đường còn lại.

Chỉ thi công ban đêm, hoàn trả mặt đường trước 5h sáng

Đáng chú ý, việc rào chắn và thi công trên đường Nguyễn Trãi chỉ diễn ra vào ban đêm, trong khung giờ từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Trước 5h sáng, toàn bộ phương tiện phục vụ thi công phải được tập kết trong phạm vi công trường đường Vành đai 2,5. Mặt đường Nguyễn Trãi cũng phải được hoàn trả êm thuận để bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông vào ban ngày.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cùng các nhà thầu bố trí đầy đủ hàng rào, dây phản quang, biển báo, chóp nón và đèn cảnh báo tại khu vực thi công.

Các đơn vị phải lắp đặt biển báo từ xa, bố trí lực lượng hướng dẫn và phân luồng giao thông. Đồng thời, cần phối hợp với Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý các tình huống ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện qua khu vực.