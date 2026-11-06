Từ 10/11/2026, tất cả người dùng Grab có tin vui

Theo thông báo mới nhất từ Grab, phí nền tảng GrabBike cho cuốc dưới 2 km giảm từ 3.000 đồng xuống 1.000 đồng. Grab còn công bố ưu đãi giảm 10% tổng cước cho chuyến từ 10 km trong năm 2027.

Chiều 05/11/2026, Grab gửi thông báo trên ứng dụng tới người dùng tại Việt Nam về việc thay đổi cách tính phí nền tảng với hai dịch vụ GrabBike và GrabCar. Theo Grab, mục đích là để phù hợp với thông lệ thị trường và duy trì chất lượng dịch vụ một cách bền vững. Việc điều chỉnh chia làm hai giai đoạn, bắt đầu từ 12:00 ngày 10/11/2026.

Phí nền tảng là khoản người đi xe trả thêm cho Grab trên mỗi chuyến, ngoài giá cước. Hiện mức phí này là 3.000 đồng với GrabBike, còn GrabCar từ 5.000 đồng đến 19.000 đồng tùy quãng đường và khu vực đón. Các mức này áp dụng từ ngày 28/4/2026.

Điểm đáng chú ý nhất của đợt thay đổi là phí giảm mạnh cho cuốc xe ngắn. Cuốc xe dài không bị tăng phí trong giai đoạn đầu. Sang năm 2027, chuyến dài còn được hưởng ưu đãi riêng.

Thông báo thay đổi mức phí nền tảng từ Grab áp dụng từ 10/11/2026 đến hết 25/02/2027 (Ảnh chụp màn hình: Khả Văn)

Từ ngày 10/11/2026 đến hết 25/02/2027, phí nền tảng GrabBike giảm theo quãng đường. Cuốc từ 2 km trở xuống chỉ còn 1.000 đồng, cuốc trên 2 km đến 6 km còn 2.000 đồng. Cuốc trên 6 km giữ nguyên mức 3.000 đồng như hiện nay.

Với GrabCar, cuốc từ 3 km trở xuống giảm từ 5.000 đồng xuống 3.000 đồng, cuốc trên 3 km đến 4 km giảm còn 4.000 đồng. Cuốc trên 4 km vẫn giữ mức 5.000 đến 9.000 đồng.

Nói cách khác, ai càng đi gần thì càng được giảm nhiều, còn cuốc xe dài không bị tăng phí. Người hay đặt xe quãng ngắn để đi làm, đi chợ hay đưa đón con sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể sau mỗi tháng.

Ngoài ra, từ ngày 26/02/2027 đến khi có thông báo mới, Grab sẽ áp dụng đồng nhất phí nền tảng theo tỉ lệ % trên giá cước vận tải và phụ phí liên quan là 7% (đã bao gồm thuế GTGT). Với mức thu mới theo phần trăm thì phí cũng tăng theo giá cước của chuyến xe.

Chuyến từ 10 km được giảm 10% tổng cước trong năm 2027

Từ ngày 26/02/2027 cho đến khi có thông báo mới, Grab chuyển sang tính phí nền tảng đồng nhất theo tỷ lệ phần trăm. Mức phí là 7% trên giá cước vận tải và các phụ phí liên quan, đã bao gồm thuế GTGT.

Song song với thay đổi này, từ 26/02/2027 đến hết 31/12/2027, Grab triển khai chương trình giảm 10% trên tổng giá cước cho các chuyến xe từ 10 km trở lên. Chương trình áp dụng theo điều kiện và điều khoản của Grab. Đây là ưu đãi dành riêng cho nhóm khách hàng hay di chuyển quãng dài, như đi liên quận hoặc ra ngoại thành.

Grab cũng điều chỉnh cách thu phí với các chuyến GrabCar có điểm đón tại sân bay. Thay vì mức phí nền tảng có thể lên tới 19.000 đồng như trước, Grab áp dụng phí vận hành sân bay 10.000 đồng (đã gồm thuế GTGT), cộng với phí nền tảng theo cơ chế mới. Các sân bay đang áp dụng gồm Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc. Danh sách này có thể được Grab cập nhật thêm.