Từ 10/10, dự kiến mở lại 10 đường bay được địa phương đồng ý

Tần suất khai thác các đường bay dự kiến mở lại từ ngày 10/10

Các đường bay TPHCM - Thanh Hóa/Khánh Hòa/ Phú Yên/ Bình Định/Phú Quốc và ngược lại: Tần suất tối đa 4 chuyến/ngày, phân bổ mỗi hãng 1 chuyến khứ hồi/ngày (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet và Bamboo Airways).

Các đường bay còn lại tối đa 1 chuyến/ngày, phân bổ như sau: Thanh Hóa - Khánh Hòa/Phú Quốc do Vietjet khai thác; Thanh Hóa – Buôn Ma Thuột do Vietnam Airlines khai thác.

Đường bay TPHCM – Huế tối đa 1 chuyến/tuần, do Vietnam Airlines khai thác.

Đường bay Nghệ An – TPHCM chỉ chở khách từ Nghệ An đi với tần suất 2 chuyến/tuần, do Vietnam Airlines khai thác.