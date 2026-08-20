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Từ 1/9, thay đổi quan trọng có liên quan đến CCCD của người dân cả nước chính thức áp dụng

Đinh Anh
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Người dân cần cập nhật ngay thông tin quan trọng này.

Từ ngày 01/9/2026, hệ thống BHXH sẽ thực hiện chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay thế mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ theo lộ trình.

Ảnh minh họa

Việc chuyển đổi sang sử dụng số ĐDCN/CCCD được thực hiện nhằm thống nhất dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu số, phù hợp với định hướng phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và sử dụng thống nhất số định danh cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

BHXH Việt Nam xác định việc chuyển đổi phải bảo đảm an toàn, chính xác, không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và người hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, kế thừa đầy đủ lịch sử giao dịch, quá trình tham gia, hưởng chế độ và hồ sơ điện tử đã phát sinh.

Theo kế hoạch, từ ngày 01/9/2026, hệ thống sẽ thực hiện chuyển đổi mã số BHXH sang số ĐDCN/CCCD theo từng BHXH tỉnh, BHXH cơ sở; đồng thời đồng bộ dữ liệu sang các phần mềm nghiệp vụ liên quan, chuyển đổi tài khoản VssID, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và dữ liệu hồ sơ điện tử. Kết quả chuyển đổi mã số BHXH sẽ được thông báo đến người tham gia thông qua ứng dụng VssID.

Nếu thông tin số ĐDCN/CCCD đã đầy đủ, chính xác và được xác thực, đối khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, việc chuyển đổi được thực hiện trên hệ thống, người tham gia không phải đến cơ quan BHXH để thực hiện thủ tục chuyển đổi.

Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện chuyển đổi tự động, như chưa có số ĐDCN/CCCD hoặc số ĐDCN/CCCD chưa được xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan BHXH sẽ thực hiện rà soát, xử lý theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Trong quá trình chuyển đổi, nếu phát hiện thông tin chưa chính xác, không tra cứu được thông tin hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc, không tự ý kê khai, tạo mới hoặc thực hiện lại hồ sơ khi chưa xác định nguyên nhân, người dân liên hệ cơ quan BHXH gần nhất để được kiểm tra, hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Tags

CCCD

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