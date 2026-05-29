Từ 1/6, xe qua hai nút giao mới trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình phải trả phí

Minh Quang
Từ 1/6, VEC thu phí tại hai nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn, mức phí được tính theo quãng đường thực tế của xe chạy trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, VEC sẽ tổ chức giao thông và áp dụng mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại hai nút giao Phú Thứ, Liêm Sơn trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ 8h ngày 1/6.

Trước đó, ngày 22/5, Cục Đường bộ Việt Nam ban hành các quyết định phê duyệt phương án tổ chức giao thông tại hai nút giao này, tạo điều kiện kết nối giao thông và khai thác hiệu quả hơn tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

VEC công bố biểu phí áp dụng tại hai nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn.

Theo VEC, các phương tiện lưu thông qua khu vực nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn phải chấp hành hệ thống biển báo hiệu đường bộ, vạch sơn, đèn tín hiệu giao thông cũng như hướng dẫn của lực lượng chức năng và đơn vị quản lý, vận hành tuyến đường.

Hình thức thu phí được áp dụng là thu phí kín, tính theo quãng đường thực tế phương tiện sử dụng trên tuyến. Toàn bộ các làn thu phí đều triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC).

Theo biểu giá mới được công bố, mức phí thấp nhất đối với nhóm xe dưới 12 chỗ ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và xe buýt công cộng trên đoạn Phú Thứ - Liêm Tuyền là gần 7.000 đồng/lượt.

Mức phí cao nhất hơn 221.000 đồng/lượt được áp dụng đối với xe tải từ 18 tấn trở lên và xe container từ 40 feet trở lên khi di chuyển trên chặng Đại Xuyên - Liêm Sơn.

Đối với các phương tiện lưu thông giữa hai nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn, mức phí dao động từ khoảng 24.500 đồng đến hơn 98.000 đồng/lượt, tùy theo từng loại xe.

Việc đưa vào khai thác và tổ chức thu phí tại hai nút giao mới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao khả năng kết nối giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng trên tuyến cao tốc huyết mạch phía Nam Thủ đô.

