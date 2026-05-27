Từ 1/6, rút ngắn hàng loạt thời gian cấp giấy kiểm định

Lan Nhi
|

Từ ngày 1/6, Bộ Xây dựng áp dụng quy định mới giúp rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện và đơn giản hóa nhiều thủ tục đăng kiểm.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 24/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm, đường bộ, đường sắt, quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Một trong những nội dung đáng chú ý là cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tại Thông tư 46/2024/TT-BGTVT.

Giảm một nửa thời gian cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

Theo đó, từ ngày 1/6/2026, đối với thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, sẽ giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Trong đó, thời gian kiểm tra, đánh giá thực tế giảm từ 15 ngày xuống còn 8 ngày; thời gian cấp giấy chứng nhận giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc.

Đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, thời gian giải quyết cũng được rút ngắn, từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc.

Tương tự, với thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, Bộ Xây dựng giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Trong đó, thời gian kiểm tra, đánh giá thực tế giảm từ 15 ngày xuống còn 8 ngày và thời gian cấp giấy chứng nhận giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc.

Đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được giảm từ 10 ngày xuống còn 4 ngày; riêng thời gian cấp lại giấy chứng nhận giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc.

Quy trình thực hiện các thủ tục này cơ bản được giữ nguyên.

Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện chỉ sau 2 ngày

Thông tư 24/2026 cũng rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm theo quy định tại Thông tư 47/2024/TT-BGTVT.

Cụ thể, đối với phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu, thời gian cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định sẽ giảm từ 3 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra. Cơ sở đăng kiểm đồng thời phải thực hiện gỡ cảnh báo kiểm định không đạt (nếu có) ngay sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá.

Trường hợp xe mới chỉ có giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký, cơ sở đăng kiểm sẽ cấp tem kiểm định và giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe theo quy định. Giấy chứng nhận kiểm định được cấp trong thời gian 4 giờ làm việc kể từ khi chủ xe xuất trình giấy tờ đăng ký xe hoặc khi dữ liệu đăng ký xe được chia sẻ từ cơ quan đăng ký.

Đối với thủ tục cấp lại chứng nhận xe cải tạo, Bộ Xây dựng cũng rút ngắn thời gian giải quyết từ 3 ngày làm việc xuống còn 1,5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ lưu trữ tại cơ sở đăng kiểm khác.

Việc cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đăng kiểm của Bộ Xây dựng nhằm bảo đảm phù hợp với các nghị định, nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp và đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, đồng thời nâng cao tính minh bạch và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

