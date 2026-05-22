HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ 1/6: Một ngân hàng thay ứng dụng chuyển tiền, khách hàng cần tải lại app, xác thực CCCD và số điện thoại

Ngọc Linh
|

Ứng dụng MSB mBank sẽ chuyển sang nền tảng mới là MSB Digital Bank từ ngày 1/6.

Từ ngày 1/6/2026, MSB thông báo sẽ chuyển đổi ứng dụng MSB mBank sang nền tảng ngân hàng số mới mang tên MSB Digital Bank. Theo thông báo từ ngân hàng, quá trình chuyển đổi sẽ được triển khai dần đến người dùng thông qua các kênh chính thức.

Theo hướng dẫn, khách hàng có thể thực hiện chuyển đổi theo hai cách khác nhau. Với những người nhận được thông báo trực tiếp trên ứng dụng MSB mBank, hệ thống sẽ hiển thị tùy chọn nâng cấp lên MSB Digital Bank. Sau khi nhấn “Nâng cấp ngay”, người dùng sẽ được chuyển sang App Store hoặc CH Play để tải ứng dụng mới về điện thoại.

Khi hoàn tất cài đặt, khách hàng cần mở ứng dụng MSB Digital Bank và bắt đầu quy trình chuyển đổi tài khoản. Ở bước xác minh, hệ thống yêu cầu nhập số CCCD cùng số điện thoại đã đăng ký trước đó, sau đó xác nhận bằng mã OTP gửi về điện thoại và thực hiện nhận diện khuôn mặt. Sau khi xác thực thành công, người dùng tiếp tục tạo mật khẩu đăng nhập mới, cài đặt Face ID hoặc vân tay, đồng thời thiết lập mã PIN gồm 6 chữ số để phục vụ xác nhận giao dịch sau này.

Ảnh minh họa

Trong trường hợp không thao tác thông qua ứng dụng cũ, khách hàng vẫn có thể chủ động tải trực tiếp MSB Digital Bank từ kho ứng dụng. Sau khi mở app, người dùng chọn mục “Hỗ trợ đăng nhập”, tiếp tục vào phần “Chuyển đổi ứng dụng” rồi thực hiện các bước xác minh thông tin cá nhân, xác thực số điện thoại bằng OTP và nhận diện khuôn mặt tương tự như quy trình thông thường.

Ngân hàng cũng lưu ý một số tình huống phát sinh trong quá trình chuyển đổi. Nếu quên mật khẩu đăng nhập ứng dụng MSB mBank cũ, khách hàng vẫn có thể tiếp tục chuyển đổi bằng cách tạo mật khẩu mới trên nền tảng mới. Tuy nhiên, với những tài khoản đang bị khóa, người dùng sẽ phải liên hệ tổng đài hoặc đến chi nhánh/phòng giao dịch để mở khóa trước khi thực hiện thao tác chuyển đổi ứng dụng.

Ngoài ra, vấn đề cập nhật sinh trắc học và giấy tờ tùy thân cũng được nhắc đến trong đợt chuyển đổi lần này. Theo MSB, khách hàng chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học có thể bổ sung thông tin ngay trên ứng dụng cũ, đến quầy giao dịch hoặc đăng ký mới qua eKYC trên MSB Digital Bank. Trước đó, nhiều ngân hàng tại Việt Nam cũng đã triển khai xác thực CCCD và sinh trắc học trực tuyến nhằm đáp ứng các yêu cầu mới về bảo mật giao dịch điện tử.

Một thay đổi đáng chú ý khác là quy định mỗi số điện thoại chỉ được liên kết với một người dùng trên ứng dụng mới. Điều này đồng nghĩa với việc những trường hợp từng dùng chung số điện thoại để nhận OTP trên ứng dụng cũ sẽ cần đăng ký số riêng nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Theo MSB, toàn bộ quá trình chuyển đổi được thực hiện trên điện thoại có kết nối Internet và thường chỉ mất khoảng 3-5 phút tùy điều kiện mạng cũng như thao tác của người dùng. Ngân hàng cho biết việc thay thế ứng dụng cũ nhằm nâng cấp trải nghiệm số, bổ sung thêm tính năng mới và đáp ứng nhu cầu giao dịch trực tuyến ngày càng tăng của khách hàng.

Tags

Việt Nam

MSB

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại