Từ 1/1/2026, người dùng MoMo, ZaloPay... chú ý, quy định sau chính thức có hiệu lực

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 41/2025 (sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2024). Đáng chú ý nhất, kể từ ngày mai (1/1/2026), việc mở ví điện tử đối với cá nhân sẽ bắt buộc phải xác minh thông tin sinh trắc học.

Cụ thể, đối với trường hợp khách hàng mở ví trực tiếp tại quầy, tổ chức cung ứng dịch vụ (như MoMo, ZaloPay...) phải gặp mặt trực tiếp chủ ví. Nhân viên phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân (như thẻ căn cước, căn cước điện tử) và đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của chủ ví.

Người dùng ví điện tử bắt buộc phải xác minh thông tin sinh trắc học khi mở tài khoản mới

Đối với trường hợp mở ví bằng phương tiện điện tử (e-KYC), người dùng không cần gặp mặt trực tiếp. Tuy nhiên, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử vẫn bắt buộc phải thực hiện các bước xác minh dữ liệu sinh trắc học của người dùng (thường là đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) theo quy định.

Quy định này cũng áp dụng tương tự đối với người đại diện hợp pháp của các tổ chức mở ví điện tử.

Trường hợp chủ ví là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài không có mặt tại Việt Nam, việc xác minh có thể được thực hiện thông qua bên thứ ba. Tuy nhiên, bên thứ ba này vẫn phải đảm bảo đã gặp mặt trực tiếp và kiểm tra, đối chiếu khớp đúng thông tin sinh trắc học của người đăng ký.

Thông tư cũng miễn trừ việc đối chiếu thông tin cho đại diện của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức niêm yết theo Luật Chứng khoán, và các tổ chức thuộc danh sách Fortune Global 500.

Bên cạnh quy định về sinh trắc học, Thông tư 41/2025 cũng làm rõ và siết chặt hơn các hành vi bị cấm đối với tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử. So với Thông tư 40/2024, quy định mới cấm tuyệt đối các hành vi:

- Không được nhận tiền mặt trực tiếp từ khách hàng để nạp vào ví.

- Không cho phép khách hàng rút tiền mặt từ ví điện tử tại các địa điểm của tổ chức cung ứng. (Mọi giao dịch nạp/rút đều phải thực hiện qua tài khoản ngân hàng liên kết).

- Không được cấp tín dụng (cho vay) cho khách hàng sử dụng ví điện tử.

- Không được trả lãi trên số dư trong ví điện tử của khách hàng.

Thông tư 41/2025 có hiệu lực từ ngày 5/11/2025. Riêng quy định về việc mở ví điện tử phải xác minh thông tin sinh trắc học sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026.